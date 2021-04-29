***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:11
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.060.585 -78.862.109
Net Dönem Karı (Zararı)
141.884.399 15.779.648
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-76.819.004 -9.376.668
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -67.121.365 -5.554.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.697.639 -3.821.995
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-377.246.128 -90.756.370
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
432.994 62.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-377.679.122 -90.819.273
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-312.180.733 -84.353.390
Alınan Faiz
12 67.120.148 5.491.281
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
247.820.541 86.339.307
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.540.765.009 168.994.044
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.292.944.468 -97.849.770
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 15.195.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.759.956 7.477.198
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.759.956 7.477.198
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.719.593 242.395
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 10.479.549 7.719.593
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 463 7.783.137
Ters Repo Alacakları
5,22 10.543.847 0
Finansal Varlıklar
19 509.211.231 121.834.470
TOPLAM VARLIKLAR
519.755.541 129.617.607
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 523.937 90.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
523.937 90.943
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
519.231.604 129.526.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
129.526.664 27.407.709
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 141.884.399 30.974.681
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.540.765.009 168.994.044
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.292.944.468 -97.849.770
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
519.231.604 129.526.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 67.120.148 5.491.281
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 69.724.300 7.126.687
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.697.639 3.821.995
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
146.542.087 16.439.963
Yönetim Ücretleri
8 -4.084.416 -570.859
Saklama Ücretleri
8 -246.800 -45.413
Denetim Ücretleri
8 -7.834 -3.027
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -221.941 -16.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -96.697 -24.877
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.657.688 -660.315
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.884.399 15.779.648
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
141.884.399 15.779.648
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
141.884.399 15.779.648
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932477
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