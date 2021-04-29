***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-245.060.585 -78.862.109Net Dönem Karı (Zararı)141.884.399 15.779.648NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-76.819.004 -9.376.668Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -67.121.365 -5.554.673Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -9.697.639 -3.821.995İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-377.246.128 -90.756.370Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler432.994 62.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-377.679.122 -90.819.273FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-312.180.733 -84.353.390Alınan Faiz12 67.120.148 5.491.281FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI247.820.541 86.339.307Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.540.765.009 168.994.044Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.292.944.468 -97.849.770Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 15.195.033YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.759.956 7.477.198Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.759.956 7.477.198DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.719.593 242.395DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 10.479.549 7.719.593Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 463 7.783.137Ters Repo Alacakları5,22 10.543.847 0Finansal Varlıklar19 509.211.231 121.834.470TOPLAM VARLIKLAR519.755.541 129.617.607YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 523.937 90.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)523.937 90.943TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)519.231.604 129.526.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)129.526.664 27.407.709Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 141.884.399 30.974.681Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.540.765.009 168.994.044Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.292.944.468 -97.849.770TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)519.231.604 129.526.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 67.120.148 5.491.281Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 69.724.300 7.126.687Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 9.697.639 3.821.995ESAS FAALİYET GELİRLERİ146.542.087 16.439.963Yönetim Ücretleri8 -4.084.416 -570.859Saklama Ücretleri8 -246.800 -45.413Denetim Ücretleri8 -7.834 -3.027Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -221.941 -16.139Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -96.697 -24.877ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.657.688 -660.315ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)141.884.399 15.779.648NET DÖNEM KARI (ZARARI)141.884.399 15.779.648DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)141.884.399 15.779.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932477BIST