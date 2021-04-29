***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI475.341.866 -397.247.284Net Dönem Karı (Zararı)74.398.888 114.242.913NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-66.698.647 -102.785.041Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -72.219.762 -100.779.282Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 5.521.115 -2.005.759İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER395.172.909 -509.273.521Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-494.564 710.482İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler395.667.473 -509.984.003FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR402.873.150 -497.815.649Alınan Faiz12 72.468.716 100.568.365FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-562.313.520 471.493.359Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 6.114.200.192 4.896.033.269Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -6.676.513.712 -4.424.539.910YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-86.971.654 74.246.075NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-86.971.654 74.246.075DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 134.605.919 60.359.844DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.634.265 134.605.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 47.371.624 135.206.566Ters Repo Alacakları22,5 854.393 240.059Finansal Varlıklar19 492.062.556 893.251.144TOPLAM VARLIKLAR540.288.573 1.028.697.769YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 787.644 1.282.208TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)787.644 1.282.208TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)539.500.929 1.027.415.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.027.415.561 441.679.289Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 74.398.888 114.242.913Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 6.114.200.192 4.896.033.269Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -6.676.513.712 -4.424.539.910TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)539.500.929 1.027.415.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 72.468.716 100.568.365Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 21.665.708 21.514.127Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -5.521.115 2.005.758ESAS FAALİYET GELİRLERİ88.613.309 124.088.250Yönetim Ücretleri8 -13.611.910 -9.435.739Saklama Ücretleri8 -312.530 -187.551Denetim Ücretleri8 -9.895 -5.384Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -93.679 -62.874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -186.407 -153.789ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.214.421 -9.845.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.398.888 114.242.913NET DÖNEM KARI (ZARARI)74.398.888 114.242.913DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)74.398.888 114.242.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932482BIST