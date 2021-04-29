***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:11
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
475.341.866 -397.247.284
Net Dönem Karı (Zararı)
74.398.888 114.242.913
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-66.698.647 -102.785.041
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -72.219.762 -100.779.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 5.521.115 -2.005.759
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
395.172.909 -509.273.521
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-494.564 710.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
395.667.473 -509.984.003
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
402.873.150 -497.815.649
Alınan Faiz
12 72.468.716 100.568.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-562.313.520 471.493.359
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.114.200.192 4.896.033.269
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.676.513.712 -4.424.539.910
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.971.654 74.246.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.971.654 74.246.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 134.605.919 60.359.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.634.265 134.605.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 47.371.624 135.206.566
Ters Repo Alacakları
22,5 854.393 240.059
Finansal Varlıklar
19 492.062.556 893.251.144
TOPLAM VARLIKLAR
540.288.573 1.028.697.769
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 787.644 1.282.208
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
787.644 1.282.208
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
539.500.929 1.027.415.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.027.415.561 441.679.289
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 74.398.888 114.242.913
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.114.200.192 4.896.033.269
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.676.513.712 -4.424.539.910
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
539.500.929 1.027.415.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 72.468.716 100.568.365
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.665.708 21.514.127
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -5.521.115 2.005.758
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
88.613.309 124.088.250
Yönetim Ücretleri
8 -13.611.910 -9.435.739
Saklama Ücretleri
8 -312.530 -187.551
Denetim Ücretleri
8 -9.895 -5.384
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -93.679 -62.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -186.407 -153.789
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.214.421 -9.845.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.398.888 114.242.913
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
74.398.888 114.242.913
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
74.398.888 114.242.913
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932482
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