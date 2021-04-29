***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:11
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.101.594 -12.454.192
Net Dönem Karı (Zararı)
14.652.992 3.245.959
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.096.655 -1.549.584
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -193.698 -225.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.290.353 -1.323.873
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.044.232 -14.377.287
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 998.447 194.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.042.679 -14.571.346
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.294.585 -12.680.912
Alınan Faiz
12 192.991 226.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.104.563 11.972.457
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 278.028.448 42.779.214
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -252.923.885 -30.806.757
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.002.969 -481.735
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.002.969 -481.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 351.049 832.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.354.018 351.049
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.018 350.963
Ters Repo Alacakları
5 1.350.621 0
Finansal Varlıklar
19 62.474.773 22.722.447
TOPLAM VARLIKLAR
63.829.412 23.073.410
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.201.231 202.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.201.231 202.784
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 62.628.181 22.870.626
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.870.626 7.652.210
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.652.992 3.245.959
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 278.028.448 42.779.214
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -252.923.885 -30.806.757
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
62.628.181 22.8 1.323.873
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.890.111 3.448.903
Yönetim Ücretleri
8 -621.316 -178.085
Saklama Ücretleri
8 8,13 -602.781 -21.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.237.119 -202.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.652.992 3.245.959
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.652.992 3.245.959
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 14.652.992 3.245.959
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932484
BIST