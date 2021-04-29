***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.101.594 -12.454.192Net Dönem Karı (Zararı)14.652.992 3.245.959NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.096.655 -1.549.584Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -193.698 -225.711Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.290.353 -1.323.873İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.044.232 -14.377.287Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 998.447 194.059İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-41.042.679 -14.571.346FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.294.585 -12.680.912Alınan Faiz12 192.991 226.720FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.104.563 11.972.457Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 278.028.448 42.779.214Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -252.923.885 -30.806.757YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.002.969 -481.735Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.002.969 -481.735DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 351.049 832.784DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.354.018 351.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.018 350.963Ters Repo Alacakları5 1.350.621 0Finansal Varlıklar19 62.474.773 22.722.447TOPLAM VARLIKLAR63.829.412 23.073.410YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.201.231 202.784TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.201.231 202.784TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 62.628.181 22.870.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)22.870.626 7.652.210Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 14.652.992 3.245.959Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 278.028.448 42.779.214Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -252.923.885 -30.806.757TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)62.628.181 22.8 1.323.873ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.890.111 3.448.903Yönetim Ücretleri8 -621.316 -178.085Saklama Ücretleri8 8,13 -602.781 -21.993ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.237.119 -202.944ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.652.992 3.245.959FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.652.992 3.245.959DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 14.652.992 3.245.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932484BIST