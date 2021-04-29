***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.045.027 86.875Net Dönem Karı (Zararı)3.558.428 293.763NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.815.772 -628.505Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.766.194 -325.476Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -49.578 -303.029İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.433.510 400.332Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-259.933 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler403.128 32.231İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.576.705 368.101FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR309.146 65.590Alınan Temettü12 0 1.067Alınan Faiz12 1.735.881 20.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-520.686.978 519.872.019Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit60.485.316 520.019.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-581.172.294 -147.980YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-518.641.951 519.958.894Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-518.641.951 519.958.894DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 520.023.733 64.839DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.381.782 520.023.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.527.888 520.326.584Ters Repo Alacakları5,22 190.059 3.001Takas Alacakları259.933 0Finansal Varlıklar19 1.626.283 0TOPLAM VARLIKLAR3.604.163 520.329.585YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 438.607 35.479TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)438.607 35.479TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 3.165.556 520.294.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)520.294.106 128.324Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 3.558.428 293.763Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 60.485.316 520.019.999Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -581.172.294 -147.980TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 3.165.556 520.294.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği K 49.578 303.029ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.851.599 336.312Yönetim Ücretleri8 -103.407 -7.371Saklama Ücretleri8 -4.720 -1.405Denetim Ücretleri8 -1.124 -507Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -947 -300Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -182.973 -32.966ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-293.171 -42.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.558.428 293.763FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.558.428 293.763DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 3.558.428 293.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932486BIST