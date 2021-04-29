***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:11
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.045.027 86.875
Net Dönem Karı (Zararı)
3.558.428 293.763
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.815.772 -628.505
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.766.194 -325.476
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -49.578 -303.029
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.433.510 400.332
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-259.933 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
403.128 32.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.576.705 368.101
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
309.146 65.590
Alınan Temettü
12 0 1.067
Alınan Faiz
12 1.735.881 20.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-520.686.978 519.872.019
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
60.485.316 520.019.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-581.172.294 -147.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-518.641.951 519.958.894
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-518.641.951 519.958.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 520.023.733 64.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.381.782 520.023.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.527.888 520.326.584
Ters Repo Alacakları
5,22 190.059 3.001
Takas Alacakları
259.933 0
Finansal Varlıklar
19 1.626.283 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.604.163 520.329.585
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 438.607 35.479
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
438.607 35.479
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 3.165.556 520.294.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
520.294.106 128.324
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.558.428 293.763
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 60.485.316 520.019.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -581.172.294 -147.980
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 3.165.556 520.294.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği K 49.578 303.029
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.851.599 336.312
Yönetim Ücretleri
8 -103.407 -7.371
Saklama Ücretleri
8 -4.720 -1.405
Denetim Ücretleri
8 -1.124 -507
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -947 -300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -182.973 -32.966
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-293.171 -42.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.558.428 293.763
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.558.428 293.763
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 3.558.428 293.763
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932486
BIST