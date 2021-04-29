***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:11
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.075.902 -8.521.000
Net Dönem Karı (Zararı)
9.720.854 901.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.972.337 -458.685
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.764 -13.956
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.956.573 -444.729
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.840.002 -8.971.286
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-584.960 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
134.745 184.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.389.787 -9.155.886
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.091.485 -8.528.961
Alınan Faiz
12 15.583 7.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.049.036 9.473.413
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 277.355.172 28.742.666
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -255.306.136 -19.269.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.866 952.413
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.866 952.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.216.823 264.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.189.957 1.216.823
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.957 227
Ters Repo Alacakları
5,22 1.180.548 1.225.367
Takas Alacakları
5 584.960 0
Finansal Varlıklar
19 42.992.653 11.637.889
TOPLAM VARLIKLAR
44.768.118 12.863.483
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 327.270 192.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
327.270 192.525
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 44.440.848 12.670.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.670.957 2.296.535
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.720.854 901.010
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 277.355.172 28.742.666
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -255.306.135 -19.269.253
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
44.440.848 12.670.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 15.583 7.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.853.615 464.430
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.956.573 444.729
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.825.771 917.120
Yönetim Ücretleri
8 -41.592 -2.909
Saklama Ücretleri
8 -5.567 -754
Denetim Ücretleri
8 -7.179 -1.922
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -27.572 -2.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -23.007 -8.057
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-104.917 -16.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.720.854 901.010
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.720.854 901.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 9.720.854 901.010
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932488
BIST