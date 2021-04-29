***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.075.902 -8.521.000Net Dönem Karı (Zararı)9.720.854 901.010NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.972.337 -458.685Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.764 -13.956Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.956.573 -444.729İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-29.840.002 -8.971.286Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-584.960 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler134.745 184.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-29.389.787 -9.155.886FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.091.485 -8.528.961Alınan Faiz12 15.583 7.961FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.049.036 9.473.413Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 277.355.172 28.742.666Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -255.306.136 -19.269.253YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.866 952.413Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.866 952.413DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.216.823 264.410DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.189.957 1.216.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 9.957 227Ters Repo Alacakları5,22 1.180.548 1.225.367Takas Alacakları5 584.960 0Finansal Varlıklar19 42.992.653 11.637.889TOPLAM VARLIKLAR44.768.118 12.863.483YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 327.270 192.525TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)327.270 192.525TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 44.440.848 12.670.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.670.957 2.296.535Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.720.854 901.010Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 277.355.172 28.742.666Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -255.306.135 -19.269.253TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)44.440.848 12.670.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 15.583 7.961Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 7.853.615 464.430Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.956.573 444.729ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.825.771 917.120Yönetim Ücretleri8 -41.592 -2.909Saklama Ücretleri8 -5.567 -754Denetim Ücretleri8 -7.179 -1.922Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -27.572 -2.468Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -23.007 -8.057ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-104.917 -16.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.720.854 901.010FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.720.854 901.010DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 9.720.854 901.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932488BIST