***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
571.335.415 -422.570.428
Net Dönem Karı (Zararı)
449.333.567 651.701.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-398.346.131 -568.271.638
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -425.746.520 -588.695.491
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 27.400.389 20.423.853
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
94.735.408 -1.097.913.306
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 86.986
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
100.742 2.442.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.634.666 -1.100.443.098
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
145.722.844 -1.014.483.014
Alınan Faiz
12 425.612.571 591.912.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-719.483.534 669.457.142
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 41.009.358.235 28.643.476.137
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -41.728.841.769 -27.974.018.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.148.119 246.886.714
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.148.119 246.886.714
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 559.537.842 312.651.128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 411.389.723 559.537.842
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 110.185.887 10.020.842
Ters Repo Alacakları
22 301.508.221 549.687.436
Finansal Varlıklar
19 3.760.589.794 3.882.624.849
TOPLAM VARLIKLAR
4.172.283.902 4.442.333.127
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.170.126 8.069.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.170.126 8.069.384
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 4.164.113.776 4.434.263.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.434.263.743 3.113.104.671
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 449.333.567 651.701.930
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 41.009.358.235 28.643.476.137
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -41.728.841.769 -27.974.018.995
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.164.113.776 4.434.263.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 425.612.571 591.912.586
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 166.453.706 160.689.572
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -27.400.389 -20.423.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 261.918 308.623
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
564.927.806 732.486.928
Yönetim Ücretleri
8 -110.695.576 -76.988.716
Saklama Ücretleri
8 -1.146.347 -1.139.556
Denetim Ücretleri
8 -22.170 -28.828
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.709.886 -1.862.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.020.260 -765.889
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-115.594.239 -80.784.998
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
449.333.567 651.701.930
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
449.333.567 651.701.930
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 449.333.567 651.701.930
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932490
BIST