***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI571.335.415 -422.570.428Net Dönem Karı (Zararı)449.333.567 651.701.930NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-398.346.131 -568.271.638Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -425.746.520 -588.695.491Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 27.400.389 20.423.853İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER94.735.408 -1.097.913.306Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 86.986Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler100.742 2.442.806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler94.634.666 -1.100.443.098FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR145.722.844 -1.014.483.014Alınan Faiz12 425.612.571 591.912.586FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-719.483.534 669.457.142Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 41.009.358.235 28.643.476.137Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -41.728.841.769 -27.974.018.995YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-148.148.119 246.886.714Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-148.148.119 246.886.714DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 559.537.842 312.651.128DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 411.389.723 559.537.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 110.185.887 10.020.842Ters Repo Alacakları22 301.508.221 549.687.436Finansal Varlıklar19 3.760.589.794 3.882.624.849TOPLAM VARLIKLAR4.172.283.902 4.442.333.127YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.170.126 8.069.384TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.170.126 8.069.384TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 4.164.113.776 4.434.263.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.434.263.743 3.113.104.671Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 449.333.567 651.701.930Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 41.009.358.235 28.643.476.137Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -41.728.841.769 -27.974.018.995TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.164.113.776 4.434.263.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 425.612.571 591.912.586Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 166.453.706 160.689.572Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -27.400.389 -20.423.853Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 261.918 308.623ESAS FAALİYET GELİRLERİ564.927.806 732.486.928Yönetim Ücretleri8 -110.695.576 -76.988.716Saklama Ücretleri8 -1.146.347 -1.139.556Denetim Ücretleri8 -22.170 -28.828Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.709.886 -1.862.009Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.020.260 -765.889ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-115.594.239 -80.784.998ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)449.333.567 651.701.930FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)449.333.567 651.701.930DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 449.333.567 651.701.930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932490BIST