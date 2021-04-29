***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.097.221 -96.207.975Net Dönem Karı (Zararı)8.215.675 5.381.214NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.464.030 -3.674.477Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.278.471 -2.898.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -185.559 -775.926İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER48.058.259 -100.814.637Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-82.176 -703.501Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-121.504 231.161İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler48.261.939 -100.342.297FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR47.809.904 -99.107.900Alınan Faiz12 8.287.317 2.899.925FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.174.739 113.384.986Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 137.630.026 66.844.441Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -211.804.765 -54.949.482Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 101.490.027YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.077.518 17.177.011Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.077.518 17.177.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 18.216.287 1.039.276DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 138.769 18.216.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 8.769 1.583.944Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 836.535 754.359Ters Repo Alacakları5,22 130.041 16.641.231Finansal Varlıklar19 65.084.799 113.161.179TOPLAM VARLIKLAR66.060.144 132.140.713YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 135.912 257.417TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)135.912 257.417TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 65.924.232 131.883.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)131.883.296 13.117.096Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 8.215.675 106.871.241Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 137.630.026 66.844.441Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -211.804.765 -54.949.482TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)65.924.232 131.883.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 8.287.317 2.899.925Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.663.971 2.320.012Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 185.559 775.926Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 37.959 6.534ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.174.806 6.002.397Yönetim Ücretleri8 -1.866.224 -570.815Saklama Ücretleri8 -12.893 -6.222Denetim Ücretleri8 -7.735 -3.874Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -40.651 -16.161Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -31.628 -24.111ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.959.131 -621.183ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.215.675 5.381.214FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.215.675 5.381.214DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 8.215.675 5.381.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932493BIST