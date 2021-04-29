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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 18:12



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.097.221 -96.207.975
Net Dönem Karı (Zararı)
8.215.675 5.381.214
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.464.030 -3.674.477
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.278.471 -2.898.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -185.559 -775.926
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
48.058.259 -100.814.637
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-82.176 -703.501
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-121.504 231.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
48.261.939 -100.342.297
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
47.809.904 -99.107.900
Alınan Faiz
12 8.287.317 2.899.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.174.739 113.384.986
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 137.630.026 66.844.441
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -211.804.765 -54.949.482
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 101.490.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.077.518 17.177.011
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.077.518 17.177.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 18.216.287 1.039.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 138.769 18.216.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 8.769 1.583.944
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 836.535 754.359
Ters Repo Alacakları
5,22 130.041 16.641.231
Finansal Varlıklar
19 65.084.799 113.161.179
TOPLAM VARLIKLAR
66.060.144 132.140.713
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 135.912 257.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
135.912 257.417
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 65.924.232 131.883.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
131.883.296 13.117.096
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 8.215.675 106.871.241
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 137.630.026 66.844.441
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -211.804.765 -54.949.482
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
65.924.232 131.883.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.287.317 2.899.925
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.663.971 2.320.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 185.559 775.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 37.959 6.534
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.174.806 6.002.397
Yönetim Ücretleri
8 -1.866.224 -570.815
Saklama Ücretleri
8 -12.893 -6.222
Denetim Ücretleri
8 -7.735 -3.874
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -40.651 -16.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -31.628 -24.111
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.959.131 -621.183
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.215.675 5.381.214
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.215.675 5.381.214
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 8.215.675 5.381.214



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932493


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