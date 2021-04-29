***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.846.189 -19.775.423Net Dönem Karı (Zararı)50.931.124 3.256.042NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.685.463 -3.298.630Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.696.462 -215.218Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.989.001 -3.083.412İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.093.203 -19.950.450Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.331.946 185.207Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.892.493 2.075.692İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.868.764 -22.211.349FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR13.152.458 -19.993.038Alınan Temettü12 1.370.516 204.428Alınan Faiz12 323.215 13.187FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.851.916 21.630.725Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 549.464.544 30.788.411Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -559.316.460 -18.791.925Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 9.634.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.994.273 1.855.302Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.994.273 1.855.302DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.086.254 230.952DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.080.527 2.086.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.583.075 6.254Ters Repo Alacakları5,22 1.500.690 2.080.507Takas Alacakları5 2.331.946 0Finansal Varlıklar19 60.719.033 28.861.268TOPLAM VARLIKLAR70.134.744 30.948.029YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 1.976.527Diğer Borçlar5 327.977 243.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)327.977 2.220.470TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 69.806.767 28.727.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 28.727.559 3.840.792Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 50.931.124 12.890.281Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 549.464.544 30.788.411Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -559.316.460 -18.791.925TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 69.806.767 28.727.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 323.215 0Temettü Gelirleri12 1.370.516 217.615Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 42.553.004 57.257Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.989.001 3.083.412ESAS FAALİYET GELİRLERİ53.235.736 3.358.284Yönetim Ücretleri8 -2.022.014 -86.804Saklama Ücretleri8 -177.386 -5.031Denetim Ücretleri8 -7.438 -1.895Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -15.000 -1.758Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -82.774 -6.754ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.304.612 -102.242ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.931.124 3.256.042NET DÖNEM KARI (ZARARI)50.931.124 3.256.042DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 50.931.124 3.256.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932496BIST