***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.846.189 -19.775.423
Net Dönem Karı (Zararı)
50.931.124 3.256.042
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.685.463 -3.298.630
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.696.462 -215.218
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.989.001 -3.083.412
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.093.203 -19.950.450
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.331.946 185.207
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.892.493 2.075.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.868.764 -22.211.349
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.152.458 -19.993.038
Alınan Temettü
12 1.370.516 204.428
Alınan Faiz
12 323.215 13.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.851.916 21.630.725
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 549.464.544 30.788.411
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -559.316.460 -18.791.925
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 9.634.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.994.273 1.855.302
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.994.273 1.855.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.086.254 230.952
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.080.527 2.086.254
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.583.075 6.254
Ters Repo Alacakları
5,22 1.500.690 2.080.507
Takas Alacakları
5 2.331.946 0
Finansal Varlıklar
19 60.719.033 28.861.268
TOPLAM VARLIKLAR
70.134.744 30.948.029
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 1.976.527
Diğer Borçlar
5 327.977 243.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
327.977 2.220.470
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 69.806.767 28.727.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 28.727.559 3.840.792
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 50.931.124 12.890.281
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 549.464.544 30.788.411
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -559.316.460 -18.791.925
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 69.806.767 28.727.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 323.215 0
Temettü Gelirleri
12 1.370.516 217.615
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 42.553.004 57.257
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.989.001 3.083.412
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
53.235.736 3.358.284
Yönetim Ücretleri
8 -2.022.014 -86.804
Saklama Ücretleri
8 -177.386 -5.031
Denetim Ücretleri
8 -7.438 -1.895
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.000 -1.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -82.774 -6.754
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.304.612 -102.242
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.931.124 3.256.042
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
50.931.124 3.256.042
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 50.931.124 3.256.042
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932496
BIST