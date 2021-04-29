***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI140.095.889 -144.910.294Net Dönem Karı (Zararı)17.756.576 6.016.129NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.798.800 -4.778.212Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -773.475 -23.597Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.025.325 -4.754.615İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER124.362.931 -146.347.736Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler18.767.246 -20.064.603Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler169.490 248.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler105.426.195 -126.531.184FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR139.320.707 -145.109.819Alınan Temettü12 647.330 178.201Alınan Faiz12 127.852 21.324FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-146.264.448 152.407.619Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 184.818.746 131.723.004Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -331.083.194 -20.355.579Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 41.040.194YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.168.559 7.497.325Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.168.559 7.497.325DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.672.231 174.906DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.503.672 7.672.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.672 231Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 1.493.173 203.740Ters Repo Alacakları5,22 1.500.648 7.674.355Takas Alacakları5 7.924 20.064.603Finansal Varlıklar19 29.753.719 133.154.589TOPLAM VARLIKLAR32.759.136 161.097.518YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 425.912 256.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)425.912 256.422TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 32.333.224 160.841.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)160.841.096 2.417.348Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 17.756.576 47.056.323Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 184.818.746 131.723.004Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -331.083.194 -20.355.579TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)32.333.224 160.841.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 127.852 21.324Temettü Gelirleri12 647.330 178.201Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 16.628.190 1.370.840Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.025.325 4.754.615ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.428.697 6.324.980Yönetim Ücretleri8 -1.087.434 -255.773Saklama Ücretleri8 -526.114 -34.312Denetim Ücretleri8 -7.604 -2.719Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.497 -3.094Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -43.472 -12.953ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.672.121 -308.851ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.756.576 6.016.129FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.756.576 6.016.129DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 17.756.576 6.016.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932497BIST