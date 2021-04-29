***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.095.889 -144.910.294
Net Dönem Karı (Zararı)
17.756.576 6.016.129
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.798.800 -4.778.212
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -773.475 -23.597
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.025.325 -4.754.615
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
124.362.931 -146.347.736
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
18.767.246 -20.064.603
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
169.490 248.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
105.426.195 -126.531.184
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
139.320.707 -145.109.819
Alınan Temettü
12 647.330 178.201
Alınan Faiz
12 127.852 21.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-146.264.448 152.407.619
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 184.818.746 131.723.004
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -331.083.194 -20.355.579
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 41.040.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.168.559 7.497.325
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.168.559 7.497.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.672.231 174.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.503.672 7.672.231
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.672 231
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.493.173 203.740
Ters Repo Alacakları
5,22 1.500.648 7.674.355
Takas Alacakları
5 7.924 20.064.603
Finansal Varlıklar
19 29.753.719 133.154.589
TOPLAM VARLIKLAR
32.759.136 161.097.518
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 425.912 256.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
425.912 256.422
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 32.333.224 160.841.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
160.841.096 2.417.348
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 17.756.576 47.056.323
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 184.818.746 131.723.004
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -331.083.194 -20.355.579
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
32.333.224 160.841.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 127.852 21.324
Temettü Gelirleri
12 647.330 178.201
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 16.628.190 1.370.840
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.025.325 4.754.615
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.428.697 6.324.980
Yönetim Ücretleri
8 -1.087.434 -255.773
Saklama Ücretleri
8 -526.114 -34.312
Denetim Ücretleri
8 -7.604 -2.719
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.497 -3.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -43.472 -12.953
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.672.121 -308.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.756.576 6.016.129
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.756.576 6.016.129
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 17.756.576 6.016.129
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932497
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