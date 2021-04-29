***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-198.376 268.474Net Dönem Karı (Zararı)629.063 659.707NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-378.159 -461.668Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -176.824 -304.715Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-201.335 -156.953İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-626.822 -280.221Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12.039 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.674 1.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-640.535 -281.825FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-375.918 -82.182Alınan Temettü12 17.167 43.327Alınan Faiz12 160.375 307.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-147.651 -71.863Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 837.593 549.820Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -985.244 -621.683YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-346.027 196.611Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-346.027 196.611DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 540.446 343.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 194.419 540.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.419 161.130Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 65.218 77.257Ters Repo Alacakları5,22 190.059 380.093Finansal Varlıklar19 3.335.580 2.493.710TOPLAM VARLIKLAR3.595.276 3.112.190YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 9.651 7.977TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.651 7.977TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.585.625 3.104.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.104.213 2.516.369Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 629.063 659.707Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 837.593 549.820Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -985.244 -621.683TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.585.625 3.104.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 160.375 304.715Temettü Gelirleri12 17.167 43.327Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 309.209 206.488Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 201.335 156.953Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 5.819 2.773ESAS FAALİYET GELİRLERİ693.905 714.256Yönetim Ücretleri8 -47.673 -40.609Saklama Ücretleri8 -1.613 -1.153Denetim Ücretleri8 -2.360 -1.922Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.876 -3.363Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -9.320 -7.502ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-64.842 -54.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)629.063 659.707FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)629.063 659.707DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)629.063 659.707http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932499BIST