***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-198.376 268.474
Net Dönem Karı (Zararı)
629.063 659.707
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-378.159 -461.668
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -176.824 -304.715
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-201.335 -156.953
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-626.822 -280.221
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12.039 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.674 1.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-640.535 -281.825
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-375.918 -82.182
Alınan Temettü
12 17.167 43.327
Alınan Faiz
12 160.375 307.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-147.651 -71.863
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 837.593 549.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -985.244 -621.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.027 196.611
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.027 196.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 540.446 343.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 194.419 540.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.419 161.130
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 65.218 77.257
Ters Repo Alacakları
5,22 190.059 380.093
Finansal Varlıklar
19 3.335.580 2.493.710
TOPLAM VARLIKLAR
3.595.276 3.112.190
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 9.651 7.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.651 7.977
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.585.625 3.104.213
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.104.213 2.516.369
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 629.063 659.707
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 837.593 549.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -985.244 -621.683
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.585.625 3.104.213
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 160.375 304.715
Temettü Gelirleri
12 17.167 43.327
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 309.209 206.488
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 201.335 156.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.819 2.773
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
693.905 714.256
Yönetim Ücretleri
8 -47.673 -40.609
Saklama Ücretleri
8 -1.613 -1.153
Denetim Ücretleri
8 -2.360 -1.922
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.876 -3.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.320 -7.502
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-64.842 -54.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
629.063 659.707
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
629.063 659.707
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
629.063 659.707
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932499
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