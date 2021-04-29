***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.513.239 -9.121.819Net Dönem Karı (Zararı)869.035 2.797.007NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-241.010 -2.483.309Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -823.666 -1.268.124Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 582.656 -1.094.028Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -121.157İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER7.061.579 -10.825.201Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.497.470 9.024Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.350 23.195İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.556.699 -10.857.420FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.689.604 -10.511.503Alınan Temettü12 78.186 121.157Alınan Faiz12 745.449 1.268.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.576.316 14.135.052Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 28.652.640 18.100.478Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -39.228.956 -11.599.954Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 7.634.528YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.063.077 5.013.233Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.063.077 5.013.233DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 6.164.229 1.150.996DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.101.152 6.164.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.003.938 774.322Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 2.633.576 136.106Ters Repo Alacakları5,22 2.100.976 5.393.637Finansal Varlıklar19 6.800.865 16.940.221TOPLAM VARLIKLAR13.539.355 23.244.286YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 39.182 36.832TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)39.182 36.832TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 13.500.173 23.207.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.207.455 6.275.395Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 869.035 10.431.535Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 28.652.640 18.100.478Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -39.228.957 -11.599.954TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.500.173 23.207.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 745.449 1.268.527Temettü Gelirleri12 78.186 121.157Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 915.324 489.619Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -582.656 1.094.028Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 68.328 80.510ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.224.631 3.053.841Yönetim Ücretleri8 -280.683 -227.665Saklama Ücretleri8 -2.922 -3.006Denetim Ücretleri8 -4.720 -1.719Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -48.488 -10.938Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -18.783 -13.506ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-355.596 -256.834ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)869.035 2.797.007FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)869.035 2.797.007DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 869.035 2.797.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932500BIST