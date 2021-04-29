***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.513.239 -9.121.819
Net Dönem Karı (Zararı)
869.035 2.797.007
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-241.010 -2.483.309
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -823.666 -1.268.124
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 582.656 -1.094.028
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -121.157
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.061.579 -10.825.201
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.497.470 9.024
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.350 23.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.556.699 -10.857.420
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.689.604 -10.511.503
Alınan Temettü
12 78.186 121.157
Alınan Faiz
12 745.449 1.268.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.576.316 14.135.052
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 28.652.640 18.100.478
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -39.228.956 -11.599.954
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 7.634.528
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.063.077 5.013.233
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.063.077 5.013.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 6.164.229 1.150.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.101.152 6.164.229
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.003.938 774.322
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.633.576 136.106
Ters Repo Alacakları
5,22 2.100.976 5.393.637
Finansal Varlıklar
19 6.800.865 16.940.221
TOPLAM VARLIKLAR
13.539.355 23.244.286
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 39.182 36.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
39.182 36.832
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 13.500.173 23.207.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.207.455 6.275.395
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 869.035 10.431.535
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 28.652.640 18.100.478
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -39.228.957 -11.599.954
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.500.173 23.207.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 745.449 1.268.527
Temettü Gelirleri
12 78.186 121.157
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 915.324 489.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -582.656 1.094.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 68.328 80.510
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.224.631 3.053.841
Yönetim Ücretleri
8 -280.683 -227.665
Saklama Ücretleri
8 -2.922 -3.006
Denetim Ücretleri
8 -4.720 -1.719
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -48.488 -10.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -18.783 -13.506
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-355.596 -256.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
869.035 2.797.007
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
869.035 2.797.007
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 869.035 2.797.007
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932500
BIST