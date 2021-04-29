***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.459.381 -225.691.574
Net Dönem Karı (Zararı)
36.747.528 50.275.128
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.600.624 -53.143.325
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -38.881.242 -47.255.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.280.618 -5.887.856
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
174.018.342 -269.628.119
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-221.913 428.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
174.240.255 -270.056.876
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
176.165.246 -272.496.316
Alınan Faiz
39.294.135 46.804.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-255.247.723 297.137.643
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.373.896.416 1.626.078.763
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.629.144.139 -1.362.991.651
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 34.050.531
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.788.342 71.446.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.788.342 71.446.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 75.669.684 4.223.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 35.881.342 75.669.684
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 33.231.657 76.179.155
Ters Repo Alacakları
5,22 2.746.263 0
Finansal Varlıklar
19 197.617.916 376.138.789
TOPLAM VARLIKLAR
233.595.836 452.317.944
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 335.481 557.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
335.481 557.394
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 233.260.355 451.760.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
451.760.550 104.347.779
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 36.747.528 84.325.659
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.373.896.416 1.626.078.763
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.629.144.139 -1.362.991.651
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
233.260.355 451.760.550
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 39.294.135 46.804.742
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.897.573 1.422.039
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.280.618 5.887.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 23
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.911.090 54.114.660
Yönetim Ücretleri
8 -6.836.661 -3.645.957
Saklama Ücretleri
8 -169.216 -90.547
Denetim Ücretleri
8 -8.753 -5.131
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -51.107 -26.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -97.825 -70.952
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.163.562 -3.839.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.747.528 50.275.128
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.747.528 50.275.128
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 36.747.528 50.275.128
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932501
BIST