***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI215.459.381 -225.691.574Net Dönem Karı (Zararı)36.747.528 50.275.128NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-34.600.624 -53.143.325Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -38.881.242 -47.255.469Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.280.618 -5.887.856İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER174.018.342 -269.628.119Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-221.913 428.757İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler174.240.255 -270.056.876FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR176.165.246 -272.496.316Alınan Faiz39.294.135 46.804.742FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-255.247.723 297.137.643Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.373.896.416 1.626.078.763Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.629.144.139 -1.362.991.651Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 34.050.531YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.788.342 71.446.069NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.788.342 71.446.069DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 75.669.684 4.223.615DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 35.881.342 75.669.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 33.231.657 76.179.155Ters Repo Alacakları5,22 2.746.263 0Finansal Varlıklar19 197.617.916 376.138.789TOPLAM VARLIKLAR233.595.836 452.317.944YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 335.481 557.394TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)335.481 557.394TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 233.260.355 451.760.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)451.760.550 104.347.779Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 36.747.528 84.325.659Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.373.896.416 1.626.078.763Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.629.144.139 -1.362.991.651TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)233.260.355 451.760.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 39.294.135 46.804.742Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.897.573 1.422.039Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -4.280.618 5.887.856Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 0 23ESAS FAALİYET GELİRLERİ43.911.090 54.114.660Yönetim Ücretleri8 -6.836.661 -3.645.957Saklama Ücretleri8 -169.216 -90.547Denetim Ücretleri8 -8.753 -5.131Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -51.107 -26.945Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -97.825 -70.952ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.163.562 -3.839.532ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.747.528 50.275.128NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.747.528 50.275.128DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 36.747.528 50.275.128http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932501BIST