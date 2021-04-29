***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.610.082 -367.341.702
Net Dönem Karı (Zararı)
59.622.042 92.391.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-49.849.859 -75.419.185
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -51.325.222 -72.060.878
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.475.363 -3.358.307
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
253.517.498 -456.358.930
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-345.420 737.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
253.862.918 -457.096.894
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
263.289.681 -439.386.621
Alınan Faiz
12 51.320.401 72.044.919
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-341.888.741 400.844.563
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.812.923.211 2.024.957.574
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.154.811.952 -1.651.627.484
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 27.514.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.278.659 33.502.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.278.659 33.502.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 55.068.961 21.566.100
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 27.790.302 55.068.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 17.015.918 4.000.961
Ters Repo Alacakları
22 10.795.164 51.083.959
Finansal Varlıklar
19 363.041.794 618.380.075
TOPLAM VARLIKLAR
390.852.876 673.464.995
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 656.401 1.001.821
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
656.401 1.001.821
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
390.196.475 672.463.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 672.463.174 179.227.117
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 59.622.042 119.905.967
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.812.923.211 2.024.957.574
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.154.811.952 -1.651.627.484
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
390.196.475 672.463.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 51.320.401 72.044.919
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.751.245 24.425.481
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.475.363 3.358.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 30
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
71.596.283 99.828.737
Yönetim Ücretleri
8 -11.341.686 -6.905.790
Saklama Ücretleri
8 -158.154 -145.948
Denetim Ücretleri
8 -9.166 -5.150
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -327.484 -260.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -137.751 -120.171
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.974.241 -7.437.243
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.622.042 92.391.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
59.622.042 92.391.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
59.622.042 92.391.494
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932502
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