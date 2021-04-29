***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI314.610.082 -367.341.702Net Dönem Karı (Zararı)59.622.042 92.391.494NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-49.849.859 -75.419.185Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -51.325.222 -72.060.878Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.475.363 -3.358.307İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER253.517.498 -456.358.930Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-345.420 737.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler253.862.918 -457.096.894FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR263.289.681 -439.386.621Alınan Faiz12 51.320.401 72.044.919FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-341.888.741 400.844.563Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.812.923.211 2.024.957.574Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -3.154.811.952 -1.651.627.484Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 27.514.473YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.278.659 33.502.861NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.278.659 33.502.861DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 55.068.961 21.566.100DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 27.790.302 55.068.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 17.015.918 4.000.961Ters Repo Alacakları22 10.795.164 51.083.959Finansal Varlıklar19 363.041.794 618.380.075TOPLAM VARLIKLAR390.852.876 673.464.995YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 656.401 1.001.821TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)656.401 1.001.821TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)390.196.475 672.463.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 672.463.174 179.227.117Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 59.622.042 119.905.967Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.812.923.211 2.024.957.574Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -3.154.811.952 -1.651.627.484TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)390.196.475 672.463.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 51.320.401 72.044.919Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 21.751.245 24.425.481Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.475.363 3.358.307Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 30ESAS FAALİYET GELİRLERİ71.596.283 99.828.737Yönetim Ücretleri8 -11.341.686 -6.905.790Saklama Ücretleri8 -158.154 -145.948Denetim Ücretleri8 -9.166 -5.150Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -327.484 -260.184Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -137.751 -120.171ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.974.241 -7.437.243ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.622.042 92.391.494NET DÖNEM KARI (ZARARI)59.622.042 92.391.494DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)59.622.042 92.391.494http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932502BIST