***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.927.676 339.835.769
Net Dönem Karı (Zararı)
262.503.396 370.197.245
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-105.053.778 -97.042.267
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -105.636.584 -90.910.758
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 582.806 14.768.279
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 -20.899.788
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-266.996.804 -45.636.861
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 81.430
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.468.495 2.733.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-265.528.309 -48.451.730
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-109.547.186 227.518.117
Alınan Temettü
12 0 20.899.788
Alınan Faiz
12 111.474.862 91.417.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.779.938.442 2.151.151.574
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 24.644.589.753 19.399.938.922
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -26.424.528.195 -17.248.787.348
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.778.010.766 2.490.987.343
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.778.010.766 2.490.987.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.963.844.044 472.856.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.185.833.278 2.963.844.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 418.230.063 1.886.944.882
Ters Repo Alacakları
22 772.590.185 1.087.724.411
Finansal Varlıklar
19 782.584.083 517.638.579
TOPLAM VARLIKLAR
1.973.404.331 3.492.307.872
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.232.043 3.700.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.232.043 3.700.538
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 1.971.172.288 3.488.607.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.488.607.334 967.258.515
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 262.503.396 370.197.245
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 24.644.589.753 19.399.938.922
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -26.424.528.195 -17.248.787.348
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.971.172.288 3.488.607.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 111.474.862 91.417.864
Temettü Gelirleri
12 0 20.899.788
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 188.606.250 297.836.930
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -582.806 -14.768.279
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
299.498.306 395.386.303
Yönetim Ücretleri
8 -30.894.724 -20.946.735
Saklama Ücretleri
8 -5.031.162 -3.522.379
Denetim Ücretleri
8 -524.845 -225.729
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.286 -15.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -527.893 -478.839
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.994.910 -25.189.058
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
262.503.396 370.197.245
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
262.503.396 370.197.245
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 262.503.396 370.197.245
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932507
BIST