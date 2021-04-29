***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.927.676 339.835.769Net Dönem Karı (Zararı)262.503.396 370.197.245NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-105.053.778 -97.042.267Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -105.636.584 -90.910.758Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 582.806 14.768.279Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 -20.899.788İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-266.996.804 -45.636.861Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 81.430Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.468.495 2.733.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-265.528.309 -48.451.730FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-109.547.186 227.518.117Alınan Temettü12 0 20.899.788Alınan Faiz12 111.474.862 91.417.864FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.779.938.442 2.151.151.574Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 24.644.589.753 19.399.938.922Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -26.424.528.195 -17.248.787.348YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.778.010.766 2.490.987.343Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.778.010.766 2.490.987.343DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.963.844.044 472.856.701DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.185.833.278 2.963.844.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 418.230.063 1.886.944.882Ters Repo Alacakları22 772.590.185 1.087.724.411Finansal Varlıklar19 782.584.083 517.638.579TOPLAM VARLIKLAR1.973.404.331 3.492.307.872YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.232.043 3.700.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.232.043 3.700.538TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 1.971.172.288 3.488.607.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.488.607.334 967.258.515Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 262.503.396 370.197.245Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 24.644.589.753 19.399.938.922Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -26.424.528.195 -17.248.787.348TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.971.172.288 3.488.607.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 111.474.862 91.417.864Temettü Gelirleri12 0 20.899.788Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 188.606.250 297.836.930Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -582.806 -14.768.279ESAS FAALİYET GELİRLERİ299.498.306 395.386.303Yönetim Ücretleri8 -30.894.724 -20.946.735Saklama Ücretleri8 -5.031.162 -3.522.379Denetim Ücretleri8 -524.845 -225.729Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.286 -15.376Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -527.893 -478.839ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-36.994.910 -25.189.058ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)262.503.396 370.197.245FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)262.503.396 370.197.245DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 262.503.396 370.197.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932507BIST