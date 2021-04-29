***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.822.833 2.135.825.347
Net Dönem Karı (Zararı)
373.275.205 1.139.196.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-155.370.760 -605.005.426
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -154.023.281 -644.154.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.347.479 39.149.374
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-442.757.113 969.235.521
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.713.324
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.947.687 -1.142.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-440.809.426 966.664.318
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-224.852.668 1.503.426.601
Alınan Faiz
12 161.029.835 632.398.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.508.591.943 1.190.607.467
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.279.140.081 7.101.402.097
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.787.732.024 -5.957.298.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 46.503.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.572.414.776 3.326.432.814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.572.414.776 3.326.432.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.049.079.827 722.647.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.476.665.051 4.049.079.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 332.379.252 2.505.296.451
Ters Repo Alacakları
22 1.149.035.299 1.555.539.429
Finansal Varlıklar
19 1.034.721.610 592.564.705
TOPLAM VARLIKLAR
2.516.136.161 4.653.400.585
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.946.245 4.893.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.946.245 4.893.931
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.513.189.916 4.648.506.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.648.506.654 2.318.702.681
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 373.275.205 1.185.700.292
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.279.140.081 7.101.402.097
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.787.732.024 -5.957.298.416
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.513.189.916 4.648.506.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 161.029.835 632.398.746
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 264.408.966 587.296.737
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.347.479 -39.149.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 54.819 3.812.872
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
426.841.099 1.184.358.981
Yönetim Ücretleri
8 -44.722.780 -34.925.570
Saklama Ücretleri
8 -743.680 -576.388
Denetim Ücretleri
8 -20.043 -29.411
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.316.138 -5.122.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -763.253 -4.509.018
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-53.565.894 -45.162.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
373.275.205 1.139.196.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
373.275.205 1.139.196.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
373.275.205 1.139.196.506
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932509
BIST