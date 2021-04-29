***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.822.833 2.135.825.347Net Dönem Karı (Zararı)373.275.205 1.139.196.506NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-155.370.760 -605.005.426Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -154.023.281 -644.154.800Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.347.479 39.149.374İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-442.757.113 969.235.521Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.713.324Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.947.687 -1.142.121İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-440.809.426 966.664.318FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-224.852.668 1.503.426.601Alınan Faiz12 161.029.835 632.398.746FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.508.591.943 1.190.607.467Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 8.279.140.081 7.101.402.097Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -10.787.732.024 -5.957.298.416Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 46.503.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.572.414.776 3.326.432.814NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.572.414.776 3.326.432.814DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.049.079.827 722.647.013DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.476.665.051 4.049.079.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 332.379.252 2.505.296.451Ters Repo Alacakları22 1.149.035.299 1.555.539.429Finansal Varlıklar19 1.034.721.610 592.564.705TOPLAM VARLIKLAR2.516.136.161 4.653.400.585YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.946.245 4.893.931TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.946.245 4.893.931TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.513.189.916 4.648.506.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.648.506.654 2.318.702.681Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 373.275.205 1.185.700.292Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 8.279.140.081 7.101.402.097Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -10.787.732.024 -5.957.298.416TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.513.189.916 4.648.506.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 161.029.835 632.398.746Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 264.408.966 587.296.737Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.347.479 -39.149.374Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 54.819 3.812.872ESAS FAALİYET GELİRLERİ426.841.099 1.184.358.981Yönetim Ücretleri8 -44.722.780 -34.925.570Saklama Ücretleri8 -743.680 -576.388Denetim Ücretleri8 -20.043 -29.411Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.316.138 -5.122.088Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -763.253 -4.509.018ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-53.565.894 -45.162.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)373.275.205 1.139.196.506NET DÖNEM KARI (ZARARI)373.275.205 1.139.196.506DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)373.275.205 1.139.196.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932509BIST