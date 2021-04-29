***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.308.887
Net Dönem Karı (Zararı)
2.336.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.747.302
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.736.018
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.909.510
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.281.109
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.274.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.902.934
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.320.147
Alınan Temettü
11 6.730
Alınan Faiz
11 4.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.365.740
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 7.365.846
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.853
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 56.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 56.877
Takas Alacakları
5 2.281.109
Finansal Varlıklar
9 9.638.952
TOPLAM VARLIKLAR
11.976.938
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 2.274.533
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.274.533
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.702.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.336.665
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.365.846
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-106
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 9.702.405
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.530
Temettü Gelirleri
11 6.730
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 600.691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.736.018
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.347.969
Yönetim Ücretleri
8 -3.245
Saklama Ücretleri
8 -307
Denetim Ücretleri
8 -4.392
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -832
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.528
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.336.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.336.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 2.336.665
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932513
BIST