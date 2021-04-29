***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.308.887Net Dönem Karı (Zararı)2.336.665NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.747.302Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -11.284Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.736.018İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.909.510Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.281.109Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.274.533İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.902.934FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.320.147Alınan Temettü11 6.730Alınan Faiz11 4.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.365.740Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 7.365.846Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -106YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.853Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.853DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 56.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 56.877Takas Alacakları5 2.281.109Finansal Varlıklar9 9.638.952TOPLAM VARLIKLAR11.976.938YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 2.274.533TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.274.533TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.702.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.336.665Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.365.846Katılma Payı İade Tutarı (-)-106TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 9.702.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.530Temettü Gelirleri11 6.730Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 600.691Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.736.018ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.347.969Yönetim Ücretleri8 -3.245Saklama Ücretleri8 -307Denetim Ücretleri8 -4.392Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -832Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.528ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.304ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.336.665NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.336.665DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 2.336.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932513BIST