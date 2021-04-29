***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-398.258.453Net Dönem Karı (Zararı)112.851.294NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-86.220.249Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -138Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -86.220.111İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-424.889.498Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-20.406.575Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler20.440.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-424.922.924FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-398.258.453FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI398.701.675Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 787.465.401Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -388.763.726YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)443.222Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)443.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 443.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.222Ters Repo Alacakları5 440.138Takas Alacakları6 20.406.229Diğer Alacaklar6 346Finansal Varlıklar9 511.143.035TOPLAM VARLIKLAR531.992.970YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 20.440.001TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.440.001TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)511.552.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)112.851.294Katılma Payı İhraç Tutarı (+)787.465.401Katılma Payı İade Tutarı (-)-388.763.726TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 511.552.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 27.503.801Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 86.220.111Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 143.256ESAS FAALİYET GELİRLERİ113.867.168Yönetim Ücretleri8 -862.132Saklama Ücretleri8 -26.948Denetim Ücretleri8 -4.971Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -30.698Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,12 -91.125ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.015.874ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)112.851.294NET DÖNEM KARI (ZARARI)112.851.294DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 112.851.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932517BIST