***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-398.258.453
Net Dönem Karı (Zararı)
112.851.294
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-86.220.249
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -138
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -86.220.111
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-424.889.498
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.406.575
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.440.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-424.922.924
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-398.258.453
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
398.701.675
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 787.465.401
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -388.763.726
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.222
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 443.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.222
Ters Repo Alacakları
5 440.138
Takas Alacakları
6 20.406.229
Diğer Alacaklar
6 346
Finansal Varlıklar
9 511.143.035
TOPLAM VARLIKLAR
531.992.970
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 20.440.001
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.440.001
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
511.552.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
112.851.294
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
787.465.401
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-388.763.726
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 511.552.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 27.503.801
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 86.220.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 143.256
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
113.867.168
Yönetim Ücretleri
8 -862.132
Saklama Ücretleri
8 -26.948
Denetim Ücretleri
8 -4.971
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -91.125
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.015.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.851.294
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
112.851.294
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 112.851.294
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932517
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