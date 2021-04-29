***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-625.994.554
Net Dönem Karı (Zararı)
195.334.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-182.329.065
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.015.903
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -176.313.162
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-645.015.469
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
221.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-645.236.530
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-632.009.903
Alınan Temettü
11 6.015.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
627.196.625
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 858.944.767
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -231.748.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.202.071
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.202.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.202.071
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.071
Ters Repo Alacakları
5 1.200.554
Finansal Varlıklar
9 821.549.692
TOPLAM VARLIKLAR
822.752.317
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 221.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
221.061
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
822.531.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
195.334.631
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
858.944.767
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-231.748.142
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 822.531.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 6.015.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 13.933.392
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 176.313.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
509.926
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
196.771.829
Yönetim Ücretleri
8 -1.161.157
Saklama Ücretleri
8 -51.742
Denetim Ücretleri
8 -4.971
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -84.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -134.528
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.437.198
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
195.334.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
195.334.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 195.334.631 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932519
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