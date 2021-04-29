***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-625.994.554Net Dönem Karı (Zararı)195.334.631NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-182.329.065Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -6.015.903Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -176.313.162İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-645.015.469Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler221.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-645.236.530FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-632.009.903Alınan Temettü11 6.015.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI627.196.625Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 858.944.767Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -231.748.142YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.202.071Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.202.071DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.202.071Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.071Ters Repo Alacakları5 1.200.554Finansal Varlıklar9 821.549.692TOPLAM VARLIKLAR822.752.317YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 221.061TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)221.061TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)822.531.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)195.334.631Katılma Payı İhraç Tutarı (+)858.944.767Katılma Payı İade Tutarı (-)-231.748.142TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 822.531.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 6.015.349Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 13.933.392Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 176.313.162Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler509.926ESAS FAALİYET GELİRLERİ196.771.829Yönetim Ücretleri8 -1.161.157Saklama Ücretleri8 -51.742Denetim Ücretleri8 -4.971Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -84.800Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -134.528ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.437.198ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)195.334.631NET DÖNEM KARI (ZARARI)195.334.631DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 195.334.631 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932519BIST