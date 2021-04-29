***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-980.129.244Net Dönem Karı (Zararı)109.986.950NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-96.116.914Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -132.986Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -95.983.928İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-994.131.277Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler340.091İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-994.471.368FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-980.261.241Alınan Faiz11 131.997FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI982.283.840Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.075.000.379Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -92.716.539YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.154.596Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.154.596DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.154.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.155.585Finansal Varlıklar9 1.090.455.296TOPLAM VARLIKLAR1.092.610.881YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 340.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)340.091TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.092.270.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)109.986.950Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.075.000.379Katılma Payı İade Tutarı (-)-92.716.539TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 131.997Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 15.736.972Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 95.983.928ESAS FAALİYET GELİRLERİ111.852.897Yönetim Ücretleri8 -1.198.918Saklama Ücretleri8 -544.013Denetim Ücretleri8 -4.971Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -945Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -117.100ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.865.947ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)109.986.950NET DÖNEM KARI (ZARARI)109.986.950DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 109.986.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932521BIST