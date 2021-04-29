***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-980.129.244
Net Dönem Karı (Zararı)
109.986.950
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-96.116.914
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -132.986
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -95.983.928
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-994.131.277
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
340.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-994.471.368
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-980.261.241
Alınan Faiz
11 131.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
982.283.840
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.075.000.379
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -92.716.539
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.154.596
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.154.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.154.596
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.155.585
Finansal Varlıklar
9 1.090.455.296
TOPLAM VARLIKLAR
1.092.610.881
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 340.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
340.091
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.092.270.790
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
109.986.950
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.075.000.379
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-92.716.539
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 131.997
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.736.972
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 95.983.928
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
111.852.897
Yönetim Ücretleri
8 -1.198.918
Saklama Ücretleri
8 -544.013
Denetim Ücretleri
8 -4.971
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -117.100
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.865.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
109.986.950
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
109.986.950
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 109.986.950
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932521
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