***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.881.754Net Dönem Karı (Zararı)9.932.770NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.923.910Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -135.380Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -9.788.530İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-43.025.972Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-43.044.905FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-43.017.112Alınan Temettü11 135.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.957.689Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 82.373.752Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -39.416.063YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.935Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.935DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 75.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.935Ters Repo Alacakları5 70.022Finansal Varlıklar9 52.833.435TOPLAM VARLIKLAR52.909.392YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 18.933TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.933TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.890.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.932.770Katılma Payı İhraç Tutarı (+)82.373.752Katılma Payı İade Tutarı (-)-39.416.063TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 52.890.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 135.358Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 104.203Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 9.788.530Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 9.210ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.037.301Yönetim Ücretleri8 -37.658Saklama Ücretleri8 -2.265Denetim Ücretleri8 -4.720Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.947Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -57.941ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-104.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.932.770NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.932.770DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 9.932.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932524BIST