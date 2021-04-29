***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.881.754
Net Dönem Karı (Zararı)
9.932.770
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.923.910
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -135.380
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.788.530
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.025.972
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.044.905
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.017.112
Alınan Temettü
11 135.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.957.689
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 82.373.752
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -39.416.063
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.935
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 75.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.935
Ters Repo Alacakları
5 70.022
Finansal Varlıklar
9 52.833.435
TOPLAM VARLIKLAR
52.909.392
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 18.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.933
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.890.459
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.932.770
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
82.373.752
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.416.063
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 52.890.459
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 135.358
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 104.203
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.788.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.210
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.037.301
Yönetim Ücretleri
8 -37.658
Saklama Ücretleri
8 -2.265
Denetim Ücretleri
8 -4.720
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -57.941
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-104.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.932.770
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.932.770
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 9.932.770
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932524
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