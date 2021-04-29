***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.132.435Net Dönem Karı (Zararı)14.641.561NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.525.350Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -148.899Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -9.376.451İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-51.397.526Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.873.552Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.395.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-50.919.223FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-46.281.315Alınan Temettü11 148.880FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.201.039Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 65.395.431Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -19.194.392YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.604 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.604 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 68.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 8.604Ters Repo Alacakları5 60.019Takas Alacakları6 9.873.552Finansal Varlıklar9 60.295.674TOPLAM VARLIKLAR70.237.849YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 9.395.249TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.395.249TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)60.842.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.641.561Katılma Payı İhraç Tutarı (+)65.395.431Katılma Payı İade Tutarı (-)-19.194.392TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 60.842.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 148.880Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.226.276Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 9.376.451Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 46.797ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.798.404Yönetim Ücretleri8 -50.627Saklama Ücretleri8 -2.948Denetim Ücretleri8 -4.720Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.098Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -88.450ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-156.843ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.641.561NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.641.561DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 14.641.561 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932527BIST