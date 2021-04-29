***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.132.435
Net Dönem Karı (Zararı)
14.641.561
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.525.350
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -148.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.376.451
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-51.397.526
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.873.552
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.395.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.919.223
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.281.315
Alınan Temettü
11 148.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.201.039
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 65.395.431
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -19.194.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.604 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.604 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 68.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.604
Ters Repo Alacakları
5 60.019
Takas Alacakları
6 9.873.552
Finansal Varlıklar
9 60.295.674
TOPLAM VARLIKLAR
70.237.849
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 9.395.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.395.249
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.842.600
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.641.561
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
65.395.431
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-19.194.392
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 60.842.600
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 148.880
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.226.276
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.376.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 46.797
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.798.404
Yönetim Ücretleri
8 -50.627
Saklama Ücretleri
8 -2.948
Denetim Ücretleri
8 -4.720
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -88.450
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-156.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.641.561
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.641.561
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 14.641.561 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932527
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