***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.506.575Net Dönem Karı (Zararı)27.290.265NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.497.119Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -132.395Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -19.364.724İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-69.432.082Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.314.726Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.769.690İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-68.887.046FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-61.638.936Alınan Temettü11 132.361FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.617.571Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 96.030.328Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -34.412.757YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.996Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.996DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 110.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 996Ters Repo Alacakları5 110.034Takas Alacakları6 7.314.726Finansal Varlıklar9 88.251.770TOPLAM VARLIKLAR95.677.526YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 6.769.690TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.769.690TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)88.907.836Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)27.290.265Katılma Payı İhraç Tutarı (+)96.030.328Katılma Payı İade Tutarı (-)-34.412.757TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 88.907.836Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 132.361Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 7.796.811Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 19.364.724Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 113.744ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.407.640Yönetim Ücretleri8 -80.407Saklama Ücretleri8 -4.865Denetim Ücretleri8 -4.720Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -15.441Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -11.942ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-117.375ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.290.265NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.290.265DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 27.290.265http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932528BIST