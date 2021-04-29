***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.506.575
Net Dönem Karı (Zararı)
27.290.265
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.497.119
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -132.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -19.364.724
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-69.432.082
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.314.726
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.769.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.887.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-61.638.936
Alınan Temettü
11 132.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.617.571
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 96.030.328
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -34.412.757
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.996
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 110.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 996
Ters Repo Alacakları
5 110.034
Takas Alacakları
6 7.314.726
Finansal Varlıklar
9 88.251.770
TOPLAM VARLIKLAR
95.677.526
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 6.769.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.769.690
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
88.907.836
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.290.265
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
96.030.328
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-34.412.757
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 88.907.836
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 132.361
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.796.811
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 19.364.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 113.744
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.407.640
Yönetim Ücretleri
8 -80.407
Saklama Ücretleri
8 -4.865
Denetim Ücretleri
8 -4.720
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.942
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-117.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.290.265
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.290.265
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 27.290.265
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932528
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