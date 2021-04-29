***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.330.302Net Dönem Karı (Zararı)26.882.210NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.244.120Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.695.338Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.548.782İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-22.003.088Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.013.777FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-364.998Alınan Temettü11 1.695.300FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.205.001Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 488.180.323Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -489.385.324YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.301Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.301DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 125.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.301Ters Repo Alacakları5 120.038Finansal Varlıklar9 25.562.559TOPLAM VARLIKLAR25.687.898YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 10.689TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.689TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.677.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)26.882.210Katılma Payı İhraç Tutarı (+)488.180.323Katılma Payı İade Tutarı (-)-489.385.324TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 25.677.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 1.695.300Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 21.820.201Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.548.782Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.128ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.074.411Yönetim Ücretleri8 -154.286Saklama Ücretleri8 -5.988Denetim Ücretleri8 -4.720Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.102ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-192.201ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.882.210NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.882.210DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 26.882.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932530BIST