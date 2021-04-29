***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.330.302
Net Dönem Karı (Zararı)
26.882.210
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.244.120
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.695.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.548.782
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.003.088
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.013.777
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-364.998
Alınan Temettü
11 1.695.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.205.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 488.180.323
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -489.385.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.301
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.301
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 125.301
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.301
Ters Repo Alacakları
5 120.038
Finansal Varlıklar
9 25.562.559
TOPLAM VARLIKLAR
25.687.898
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 10.689
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.689
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.677.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.882.210
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
488.180.323
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-489.385.324
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 25.677.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 1.695.300
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 21.820.201
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.548.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.128
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.074.411
Yönetim Ücretleri
8 -154.286
Saklama Ücretleri
8 -5.988
Denetim Ücretleri
8 -4.720
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.102
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-192.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.882.210
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.882.210
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 26.882.210
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932530
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