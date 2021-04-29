***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.580.499Net Dönem Karı (Zararı)2.459.948NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.182.606Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.706Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.177.900İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.862.539Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-954.711Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler910.074İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.817.902FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.585.197Alınan Temettü11 3.829Alınan Faiz11 869FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.599.894Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 6.600.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -106YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.395Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.395DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 19.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 19.403Takas Alacakları5 954.711Finansal Varlıklar9 8.995.802TOPLAM VARLIKLAR9.969.916YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 910.074TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)910.074TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.059.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.459.948Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.600.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-106TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 9.059.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 869Temettü Gelirleri11 3.829Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 287.931Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.177.900ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.470.529Yönetim Ücretleri8 -3.210Saklama Ücretleri8 -158Denetim Ücretleri8 -4.392Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -327Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.494ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.581ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.459.948NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.459.948DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 2.459.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932532BIST