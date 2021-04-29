***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.580.499
Net Dönem Karı (Zararı)
2.459.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.182.606
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.706
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.177.900
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.862.539
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-954.711
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
910.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.817.902
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.585.197
Alınan Temettü
11 3.829
Alınan Faiz
11 869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.599.894
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 6.600.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.395
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 19.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 19.403
Takas Alacakları
5 954.711
Finansal Varlıklar
9 8.995.802
TOPLAM VARLIKLAR
9.969.916
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 910.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
910.074
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.059.842
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.459.948
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.600.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-106
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 9.059.842
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 869
Temettü Gelirleri
11 3.829
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 287.931
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.177.900
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.470.529
Yönetim Ücretleri
8 -3.210
Saklama Ücretleri
8 -158
Denetim Ücretleri
8 -4.392
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.494
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.459.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.459.948
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 2.459.948
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932532
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