***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI198.125.259 -220.809.016Net Dönem Karı (Zararı)71.333.844 99.654.665NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-59.706.184 -79.055.772Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -59.599.282 -80.240.405Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -106.902 1.184.633İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER127.039.732 -322.312.005Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-119.070 461.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler127.158.802 -322.773.965FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR138.667.392 -301.713.112Alınan Faiz12 59.457.867 80.904.096FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-202.289.849 253.062.697Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.756.172.977 2.639.265.046Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.958.462.826 -2.409.749.307Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 23.546.958YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.164.590 32.253.681Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.164.590 32.253.681DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 90.024.501 57.770.820DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 85.859.911 90.024.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 21.147.366 1.000.501Ters Repo Alacakları22 64.881.745 89.051.785Finansal Varlıklar19 545.876.116 672.928.016TOPLAM VARLIKLAR631.905.227 762.980.302YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.184.731 1.303.801TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.184.731 1.303.801TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 630.720.496 761.676.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)761.676.501 408.959.139Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 71.333.844 123.201.623Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.756.172.977 2.639.265.046Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.958.462.826 -2.409.749.307TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)630.720.496 761.676.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 59.457.867 80.904.096Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 29.167.789 31.910.042Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 106.902 -1.184.633ESAS FAALİYET GELİRLERİ88.732.558 111.629.505Yönetim Ücretleri8 -16.649.848 -11.298.803Saklama Ücretleri8 -184.866 -192.120Denetim Ücretleri8 -9.552 -5.101Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -383.020 -307.397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -171.428 -171.419ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-17.398.714 -11.974.840ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)71.333.844 99.654.665FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)71.333.844 99.654.665DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 71.333.844 99.654.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932257BIST