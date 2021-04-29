***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 14:00
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.125.259 -220.809.016
Net Dönem Karı (Zararı)
71.333.844 99.654.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-59.706.184 -79.055.772
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -59.599.282 -80.240.405
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -106.902 1.184.633
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
127.039.732 -322.312.005
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-119.070 461.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
127.158.802 -322.773.965
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
138.667.392 -301.713.112
Alınan Faiz
12 59.457.867 80.904.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-202.289.849 253.062.697
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.756.172.977 2.639.265.046
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.958.462.826 -2.409.749.307
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 23.546.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.164.590 32.253.681
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.164.590 32.253.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 90.024.501 57.770.820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 85.859.911 90.024.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 21.147.366 1.000.501
Ters Repo Alacakları
22 64.881.745 89.051.785
Finansal Varlıklar
19 545.876.116 672.928.016
TOPLAM VARLIKLAR
631.905.227 762.980.302
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.184.731 1.303.801
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.184.731 1.303.801
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 630.720.496 761.676.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
761.676.501 408.959.139
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 71.333.844 123.201.623
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.756.172.977 2.639.265.046
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.958.462.826 -2.409.749.307
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
630.720.496 761.676.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 59.457.867 80.904.096
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.167.789 31.910.042
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 106.902 -1.184.633
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
88.732.558 111.629.505
Yönetim Ücretleri
8 -16.649.848 -11.298.803
Saklama Ücretleri
8 -184.866 -192.120
Denetim Ücretleri
8 -9.552 -5.101
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -383.020 -307.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -171.428 -171.419
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.398.714 -11.974.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.333.844 99.654.665
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
71.333.844 99.654.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 71.333.844 99.654.665
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932257
BIST