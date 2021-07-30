***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-395.531.178Net Dönem Karı (Zararı)257.917NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER701.747Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-44.230Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 745.977İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-396.535.072Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler214.981İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-396.750.053FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-395.575.408Alınan Faiz44.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI395.532.870Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 395.532.870YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.692Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 1.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 1.692Finansal Varlıklar10 338.407.654Diğer Varlıklar20 57.596.422TOPLAM VARLIKLAR396.005.768 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar