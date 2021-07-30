***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 17:23
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-395.531.178
Net Dönem Karı (Zararı)
257.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
701.747
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-44.230
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 745.977
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-396.535.072
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
214.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-396.750.053
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-395.575.408
Alınan Faiz
44.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
395.532.870
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 395.532.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.692
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.692
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.692
Finansal Varlıklar
10 338.407.654
Diğer Varlıklar
20 57.596.422
TOPLAM VARLIKLAR
396.005.768 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar