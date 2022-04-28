***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.339.817
Net Dönem Karı (Zararı)
105.468.704
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-251.960.314
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -199.928.135
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -52.032.179
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.985.859
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
89.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-72.074.895
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-218.477.469
Alınan Faiz
169.137.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
292.355.750
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 292.355.750
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
243.015.933
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
243.015.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 243.015.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 273.806.416
Finansal Varlıklar
10 124.107.074
TOPLAM VARLIKLAR
397.913.490
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 89.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
89.036
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
397.824.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 105.468.704
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 292.355.750
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 397.824.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 169.137.652
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -115.569.740
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 52.032.179
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
105.600.091
Yönetim Ücretleri
8 -110.753
Saklama Ücretleri
8 -614
Denetim Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -20.020
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-131.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.468.704
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
105.468.704
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 105.468.704
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024882
BIST