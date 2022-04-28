***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.339.817Net Dönem Karı (Zararı)105.468.704NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-251.960.314Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -199.928.135Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -52.032.179İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-71.985.859Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler89.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-72.074.895FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-218.477.469Alınan Faiz169.137.652FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI292.355.750Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 292.355.750Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)243.015.933Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)243.015.933DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 243.015.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 273.806.416Finansal Varlıklar10 124.107.074TOPLAM VARLIKLAR397.913.490YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 89.036TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)89.036TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)397.824.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 105.468.704Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 292.355.750Katılma Payı İade Tutarı (-)19 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19 397.824.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 169.137.652Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -115.569.740Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 52.032.179ESAS FAALİYET GELİRLERİ105.600.091Yönetim Ücretleri8 -110.753Saklama Ücretleri8 -614Denetim Ücretleri8 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -20.020ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-131.387ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)105.468.704NET DÖNEM KARI (ZARARI)105.468.704DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 105.468.704http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024882BIST