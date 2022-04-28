***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-150.479Net Dönem Karı (Zararı)72.922NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-41.338Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.511Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -36.827İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-138.933FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-150.575Alınan Temettü12 96FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI199.993Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 199.993Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.514Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.514DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 49.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 53.929Diğer Alacaklar6 45.219Finansal Varlıklar10 175.760TOPLAM VARLIKLAR274.908YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.993TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)272.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 72.922Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 199.993Katılma Payı İade Tutarı (-)19 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19 272.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz GelirleriTemettü Gelirleri12 96Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 36.906Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 36.827Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 56.740ESAS FAALİYET GELİRLERİ130.569Yönetim Ücretleri8 -907Saklama Ücretleri8 -53.424Denetim Ücretleri8 -600Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -608Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.108ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-57.647ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.922NET DÖNEM KARI (ZARARI)72.922DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 72.922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024883BIST