***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.479
Net Dönem Karı (Zararı)
72.922
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-41.338
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.511
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -36.827
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-138.933
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-150.575
Alınan Temettü
12 96
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.993
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 199.993
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.514
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 49.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 53.929
Diğer Alacaklar
6 45.219
Finansal Varlıklar
10 175.760
TOPLAM VARLIKLAR
274.908
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
272.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 72.922
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 199.993
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 272.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
0
Temettü Gelirleri
12 96
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 36.906
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 36.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 56.740
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
130.569
Yönetim Ücretleri
8 -907
Saklama Ücretleri
8 -53.424
Denetim Ücretleri
8 -600
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.108
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-57.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.922
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
72.922
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 72.922
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024883
BIST