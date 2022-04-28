***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.784.563Net Dönem Karı (Zararı)-4.989.955NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-755.971Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -11.682.830Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 10.926.859İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-82.959.986Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.549İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-82.970.535FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-88.705.912Alınan Faiz11.921.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.171.900Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 78.171.900Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.387.337Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.387.337DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 1.387.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 1.148.818Finansal Varlıklar10 72.043.676TOPLAM VARLIKLAR73.192.494YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 10.549TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.549TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)73.181.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 -4.989.955Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 78.171.900Katılma Payı İade Tutarı (-)19 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19 73.181.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 11.921.349Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -5.973.896Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -10.926.859ESAS FAALİYET GELİRLERİ-4.979.406Yönetim Ücretleri8 -6.855Saklama Ücretleri8 -34Denetim Ücretleri8 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -3.660ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.989.955NET DÖNEM KARI (ZARARI)-4.989.955DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 -4.989.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024884BIST