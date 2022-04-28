***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.784.563
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.989.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-755.971
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.682.830
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 10.926.859
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-82.959.986
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-82.970.535
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-88.705.912
Alınan Faiz
11.921.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.171.900
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 78.171.900
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.387.337
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.387.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.387.337
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.148.818
Finansal Varlıklar
10 72.043.676
TOPLAM VARLIKLAR
73.192.494
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 10.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.549
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
73.181.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 -4.989.955
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 78.171.900
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 73.181.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 11.921.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -5.973.896
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -10.926.859
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-4.979.406
Yönetim Ücretleri
8 -6.855
Saklama Ücretleri
8 -34
Denetim Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.660
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.989.955
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.989.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 -4.989.955
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024884
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