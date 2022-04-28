***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-165.483.057 475.341.866Net Dönem Karı (Zararı)126.212.956 74.398.888NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-112.802.018 -66.698.647Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -103.167.661 -72.219.762Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -9.634.357 5.521.115İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-280.312.829 395.172.909Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler883.317 -494.564İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-281.196.146 395.667.473FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-266.901.891 402.873.150Alınan Faiz12 101.418.834 72.468.716FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI299.332.544 -562.313.520Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 5.124.743.538 6.114.200.192Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.825.410.994 -6.676.513.712YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.849.487 -86.971.654Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.849.487 -86.971.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 47.634.265 134.605.919DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 181.483.752 47.634.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 182.459.797 47.371.624Diğer Alacaklar22,5 1.364.534 854.393Finansal Varlıklar19 782.893.059 492.062.556TOPLAM VARLIKLAR966.717.390 540.288.573YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.670.961 787.644TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.670.961 787.644TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)965.046.429 539.500.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)539.500.929 1.027.415.561Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 126.212.956 74.398.888Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 5.124.743.538 6.114.200.192Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.825.410.994 -6.676.513.712TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)965.046.429 539.500.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 101.418.834 72.468.716Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 26.938.764 21.665.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 9.634.357 -5.521.115ESAS FAALİYET GELİRLERİ137.991.955 88.613.309Yönetim Ücretleri8 -11.263.829 -13.611.910Saklama Ücretleri8 -266.168 -312.530Denetim Ücretleri8 -69.885 -9.895Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.083 -93.679Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -168.034 -186.407ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.778.999 -14.214.421ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)126.212.956 74.398.888FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)126.212.956 74.398.888DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)126.212.956 74.398.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024885BIST