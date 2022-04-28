***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.483.057 475.341.866
Net Dönem Karı (Zararı)
126.212.956 74.398.888
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-112.802.018 -66.698.647
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -103.167.661 -72.219.762
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.634.357 5.521.115
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-280.312.829 395.172.909
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
883.317 -494.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-281.196.146 395.667.473
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-266.901.891 402.873.150
Alınan Faiz
12 101.418.834 72.468.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.332.544 -562.313.520
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.124.743.538 6.114.200.192
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.825.410.994 -6.676.513.712
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.849.487 -86.971.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.849.487 -86.971.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 47.634.265 134.605.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 181.483.752 47.634.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 182.459.797 47.371.624
Diğer Alacaklar
22,5 1.364.534 854.393
Finansal Varlıklar
19 782.893.059 492.062.556
TOPLAM VARLIKLAR
966.717.390 540.288.573
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.670.961 787.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.670.961 787.644
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
965.046.429 539.500.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
539.500.929 1.027.415.561
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 126.212.956 74.398.888
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.124.743.538 6.114.200.192
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.825.410.994 -6.676.513.712
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
965.046.429 539.500.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 101.418.834 72.468.716
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 26.938.764 21.665.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.634.357 -5.521.115
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
137.991.955 88.613.309
Yönetim Ücretleri
8 -11.263.829 -13.611.910
Saklama Ücretleri
8 -266.168 -312.530
Denetim Ücretleri
8 -69.885 -9.895
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.083 -93.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -168.034 -186.407
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.778.999 -14.214.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.212.956 74.398.888
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
126.212.956 74.398.888
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
126.212.956 74.398.888
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024885
BIST