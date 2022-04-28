***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-647.940.310Net Dönem Karı (Zararı)359.810.915NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-339.310.593Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -29.528Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -339.281.065İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-668.440.632Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler159.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-668.600.269FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-647.940.310FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI722.299.988Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 1.121.299.987Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -398.999.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.359.678Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.359.678DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 74.359.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 74.389.206Finansal Varlıklar10 1.007.881.334TOPLAM VARLIKLAR1.082.270.540YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 159.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)159.637TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.082.110.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 359.810.915Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 1.121.299.987Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -398.999.999TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19 1.082.110.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 21.311.480Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 339.281.065ESAS FAALİYET GELİRLERİ360.592.545Yönetim Ücretleri8 -553.487Saklama Ücretleri8 -43.805Denetim Ücretleri8 -3.924Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -43.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -137.070ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-781.630ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)359.810.915NET DÖNEM KARI (ZARARI)359.810.915DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 359.810.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024886BIST