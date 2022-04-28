***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-647.940.310
Net Dönem Karı (Zararı)
359.810.915
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-339.310.593
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -29.528
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -339.281.065
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-668.440.632
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
159.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-668.600.269
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-647.940.310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
722.299.988
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 1.121.299.987
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -398.999.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.359.678
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.359.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 74.359.678
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 74.389.206
Finansal Varlıklar
10 1.007.881.334
TOPLAM VARLIKLAR
1.082.270.540
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 159.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
159.637
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.082.110.903
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 359.810.915
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 1.121.299.987
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -398.999.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 1.082.110.903
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.311.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 339.281.065
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
360.592.545
Yönetim Ücretleri
8 -553.487
Saklama Ücretleri
8 -43.805
Denetim Ücretleri
8 -3.924
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -43.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -137.070
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-781.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
359.810.915
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
359.810.915
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 359.810.915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024886
BIST