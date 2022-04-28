***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.891.529
Net Dönem Karı (Zararı)
40.394.607
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-31.308.737
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -235.931
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -31.072.806
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-96.186.760
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-96.215.922
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-87.100.890
Alınan Faiz
12 209.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.772.637
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 87.772.637
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
881.108
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
881.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 881.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 887.671
Ters Repo Alacakları
5 20.007
Finansal Varlıklar
10 127.288.728
TOPLAM VARLIKLAR
128.196.406
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 29.162
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.162
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
128.167.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 40.394.607
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 87.772.637
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 128.167.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 209.361
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.217.717
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 31.072.806
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.499.884
Yönetim Ücretleri
8 -88.810
Saklama Ücretleri
8 -624
Denetim Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -35
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -15.808
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-105.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.394.607
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.394.607
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 40.394.607
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024887
BIST