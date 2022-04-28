***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-86.891.529Net Dönem Karı (Zararı)40.394.607NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-31.308.737Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -235.931Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -31.072.806İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-96.186.760Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler29.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-96.215.922FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-87.100.890Alınan Faiz12 209.361FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.772.637Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 87.772.637Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)881.108Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)881.108DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 881.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 887.671Ters Repo Alacakları5 20.007Finansal Varlıklar10 127.288.728TOPLAM VARLIKLAR128.196.406YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 29.162TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)29.162TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)128.167.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 40.394.607Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 87.772.637Katılma Payı İade Tutarı (-)19 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19 128.167.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 209.361Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 9.217.717Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 31.072.806ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.499.884Yönetim Ücretleri8 -88.810Saklama Ücretleri8 -624Denetim Ücretleri8 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -35Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -15.808ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-105.277ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.394.607NET DÖNEM KARI (ZARARI)40.394.607DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 40.394.607http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024887BIST