***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-483.527.504Net Dönem Karı (Zararı)253.993.492NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-254.270.667Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -107Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -254.270.560İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-483.250.329Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler109.409İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-483.359.738FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-483.527.504FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI483.799.989Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 483.799.989Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)272.485Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)272.485DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 272.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 272.592Finansal Varlıklar10 737.630.298TOPLAM VARLIKLAR737.902.890YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 109.409TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)109.409TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)737.793.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 253.993.492Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 483.799.989Katılma Payı İade Tutarı (-)19 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19 737.793.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 40.176Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 254.270.560ESAS FAALİYET GELİRLERİ254.310.736Yönetim Ücretleri8 -228.886Saklama Ücretleri8 -18.206Denetim Ücretleri8 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.704Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -57.448ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-317.244ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)253.993.492NET DÖNEM KARI (ZARARI)253.993.492DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 253.993.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024888BIST