***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-483.527.504
Net Dönem Karı (Zararı)
253.993.492
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-254.270.667
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -254.270.560
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-483.250.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
109.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-483.359.738
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-483.527.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
483.799.989
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 483.799.989
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
272.485
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
272.485
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 272.485
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 272.592
Finansal Varlıklar
10 737.630.298
TOPLAM VARLIKLAR
737.902.890
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 109.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
109.409
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
737.793.481
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 253.993.492
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 483.799.989
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 737.793.481
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 40.176
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 254.270.560
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
254.310.736
Yönetim Ücretleri
8 -228.886
Saklama Ücretleri
8 -18.206
Denetim Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -57.448
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-317.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
253.993.492
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
253.993.492
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 253.993.492
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024888
BIST