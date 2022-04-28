***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.562.595
Net Dönem Karı (Zararı)
731.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-483.318
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -29.413
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -453.905
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.839.921
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.564.161
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.542.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.818.257
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.591.350
Alınan Temettü
12 8.584
Alınan Faiz
12 20.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.340.192
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 16.020.354
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -7.680.162
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.777.597
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.777.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.777.597
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 207.677
Ters Repo Alacakları
5 1.570.578
Takas Alacakları
6 1.564.161
Finansal Varlıklar
10 9.272.162
TOPLAM VARLIKLAR
12.614.578
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 3.473.362
Diğer Borçlar
6 69.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.542.497
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.072.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 731.889
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 16.020.354
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -7.680.162
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 9.072.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 20.171
Temettü Gelirleri
12 8.584
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 305.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 453.905
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
788.615
Yönetim Ücretleri
8 -46.964
Saklama Ücretleri
8 -343
Denetim Ücretleri
8 -2.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -4.124
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-56.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
731.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
731.889
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 731.889
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024889
BIST