***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.562.595Net Dönem Karı (Zararı)731.889NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-483.318Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -29.413Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -453.905İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.839.921Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.564.161Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.542.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.818.257FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.591.350Alınan Temettü12 8.584Alınan Faiz12 20.171FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.340.192Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 16.020.354Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -7.680.162YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.777.597Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.777.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 1.777.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 207.677Ters Repo Alacakları5 1.570.578Takas Alacakları6 1.564.161Finansal Varlıklar10 9.272.162TOPLAM VARLIKLAR12.614.578YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 3.473.362Diğer Borçlar6 69.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.542.497TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.072.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 731.889Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 16.020.354Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -7.680.162TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19 9.072.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 20.171Temettü Gelirleri12 8.584Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 305.955Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 453.905ESAS FAALİYET GELİRLERİ788.615Yönetim Ücretleri8 -46.964Saklama Ücretleri8 -343Denetim Ücretleri8 -2.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.295Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -4.124ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-56.726ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)731.889NET DÖNEM KARI (ZARARI)731.889DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 731.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024889BIST