***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.977.442
Net Dönem Karı (Zararı)
6.681.995
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.267.610
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.522.074
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.745.536
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.886.720
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.230.929
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.668.205
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-41.472.335
Alınan Temettü
12 20.130
Alınan Faiz
12 2.474.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 50.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.022.558
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.022.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 11.022.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 11.049.739
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 531.258
Takas Alacakları
6 699.671
Finansal Varlıklar
10 44.413.741
TOPLAM VARLIKLAR
56.694.409
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 12.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.414
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.681.995
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 6.681.995
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 50.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 56.681.995
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.474.763
Temettü Gelirleri
12 20.130
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.536.035
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.745.536
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.776.464
Yönetim Ücretleri
8 -28.124
Saklama Ücretleri
8 -3.909
Denetim Ücretleri
8 -5.887
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -44.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.515
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-94.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.681.995
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.681.995
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 6.681.995
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024890
BIST