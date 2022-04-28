***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.977.442Net Dönem Karı (Zararı)6.681.995NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.267.610Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.522.074Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.745.536İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-43.886.720Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.230.929Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.414İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-42.668.205FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-41.472.335Alınan Temettü12 20.130Alınan Faiz12 2.474.763FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 50.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.022.558Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.022.558DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 11.022.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 11.049.739Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 531.258Takas Alacakları6 699.671Finansal Varlıklar10 44.413.741TOPLAM VARLIKLAR56.694.409YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 12.414TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.414TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)56.681.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 6.681.995Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 50.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)19 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19 56.681.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.474.763Temettü Gelirleri12 20.130Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.536.035Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.745.536ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.776.464Yönetim Ücretleri8 -28.124Saklama Ücretleri8 -3.909Denetim Ücretleri8 -5.887Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -44.034Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.515ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-94.469ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.681.995NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.681.995DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 6.681.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024890BIST