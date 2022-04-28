***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:45
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.326.382
Net Dönem Karı (Zararı)
180.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-146.233
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.036
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -137.197
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.369.513
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.402.035
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.439.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.407.264
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.335.395
Alınan Temettü
12 369
Alınan Faiz
8.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.406.021
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 8.010.975
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -4.604.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.639
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 79.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 9.639
Ters Repo Alacakları
5 70.023
Takas Alacakları
6 1.402.035
Finansal Varlıklar
10 3.544.461
TOPLAM VARLIKLAR
5.026.158
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.402.145
Diğer Borçlar
6 37.641
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.439.786
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.586.372
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 180.351
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 8.010.975
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -4.604.954
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 3.586.372
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 369
Temettü Gelirleri
12 8.644
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 57.428
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 137.197
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
203.638
Yönetim Ücretleri
8 -15.477
Saklama Ücretleri
8 -342
Denetim Ücretleri
8 -2.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
180.351
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 180.351
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024892
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