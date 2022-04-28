***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.326.382Net Dönem Karı (Zararı)180.351NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-146.233Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -9.036Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -137.197İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.369.513Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.402.035Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.439.786İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.407.264FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.335.395Alınan Temettü12 369Alınan Faiz8.644FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.406.021Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 8.010.975Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -4.604.954YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.639Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.639DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 79.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 9.639Ters Repo Alacakları5 70.023Takas Alacakları6 1.402.035Finansal Varlıklar10 3.544.461TOPLAM VARLIKLAR5.026.158YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.402.145Diğer Borçlar6 37.641TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.439.786TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.586.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 180.351Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 8.010.975Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -4.604.954TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19 3.586.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 369Temettü Gelirleri12 8.644Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 57.428Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 137.197ESAS FAALİYET GELİRLERİ203.638Yönetim Ücretleri8 -15.477Saklama Ücretleri8 -342Denetim Ücretleri8 -2.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.729Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -3.739ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-23.287ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)180.351NET DÖNEM KARI (ZARARI)180.351DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 180.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024892BIST