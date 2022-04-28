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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 17:45
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.484.692 140.095.889
Net Dönem Karı (Zararı)
10.627.683 17.756.576
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.986.613 -2.798.800
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.534.630 -773.475
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -451.983 -2.025.325
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.660.612 124.362.931
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
412.740 18.767.246
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.360.504 169.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.433.856 105.426.195
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.019.542 139.320.707
Alınan Temettü
12 1.295.928 647.330
Alınan Faiz
12 238.922 127.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.110.335 -146.264.448
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 143.708.984 184.818.746
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -130.598.649 -331.083.194
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-374.357 -6.168.559
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-374.357 -6.168.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.503.672 7.672.231
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.129.315 1.503.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.315 3.672
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 638.540 1.493.173
Ters Repo Alacakları
5,22 1.120.428 1.500.648
Takas Alacakları
5 449.817 7.924
Finansal Varlıklar
19 55.639.558 29.753.719
TOPLAM VARLIKLAR
57.857.658 32.759.136
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.579.339 0
Diğer Borçlar
5 207.077 425.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.786.416 425.912
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 56.071.242 32.333.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.333.224 160.841.096
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.627.683 17.756.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 143.708.984 184.818.746
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -130.598.649 -331.083.194
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
56.071.242 32.333.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 238.922 127.852
Temettü Gelirleri
12 1.295.928 647.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.027.702 16.628.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 451.983 2.025.325
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.014.535 19.428.697
Yönetim Ücretleri
8 -881.152 -1.087.434
Saklama Ücretleri
8 -466.181 -526.114
Denetim Ücretleri
8 -7.400 -7.604
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.099 -7.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -24.020 -43.472
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.386.852 -1.672.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.627.683 17.756.576
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.627.683 17.756.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 10.627.683 17.756.576



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024893


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Gümüş Gr. 10,85 10,87 -0,15  
B. Petrol 107 107 -0,39  
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