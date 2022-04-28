***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.484.692 140.095.889Net Dönem Karı (Zararı)10.627.683 17.756.576NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.986.613 -2.798.800Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.534.630 -773.475Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -451.983 -2.025.325İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.660.612 124.362.931Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler412.740 18.767.246Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.360.504 169.490İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.433.856 105.426.195FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.019.542 139.320.707Alınan Temettü12 1.295.928 647.330Alınan Faiz12 238.922 127.852FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.110.335 -146.264.448Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 143.708.984 184.818.746Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -130.598.649 -331.083.194Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-374.357 -6.168.559Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-374.357 -6.168.559DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.503.672 7.672.231DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.129.315 1.503.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 9.315 3.672Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 638.540 1.493.173Ters Repo Alacakları5,22 1.120.428 1.500.648Takas Alacakları5 449.817 7.924Finansal Varlıklar19 55.639.558 29.753.719TOPLAM VARLIKLAR57.857.658 32.759.136YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.579.339 0Diğer Borçlar5 207.077 425.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.786.416 425.912TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 56.071.242 32.333.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.333.224 160.841.096Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 10.627.683 17.756.576Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 143.708.984 184.818.746Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -130.598.649 -331.083.194TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)56.071.242 32.333.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 238.922 127.852Temettü Gelirleri12 1.295.928 647.330Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 10.027.702 16.628.190Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 451.983 2.025.325ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.014.535 19.428.697Yönetim Ücretleri8 -881.152 -1.087.434Saklama Ücretleri8 -466.181 -526.114Denetim Ücretleri8 -7.400 -7.604Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.099 -7.497Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -24.020 -43.472ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.386.852 -1.672.121ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.627.683 17.756.576FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.627.683 17.756.576DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 10.627.683 17.756.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024893BIST