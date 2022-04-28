***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI759.938.250 -493.277.265Net Dönem Karı (Zararı)884.707.151 342.107.431NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-580.986.893 -164.456.027Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-218.177.998 -104.962.994Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -362.808.895 -59.493.033İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER309.062.920 -759.179.056Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler67.452 440.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler308.995.468 -759.619.069FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR612.783.178 -581.527.652Alınan Faiz12 147.155.072 88.250.387FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI215.993.220 2.869.834.871Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 288.784.049 3.222.421.109Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -72.790.829 -352.586.238YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)975.931.470 2.376.557.606Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)975.931.470 2.376.557.606DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 2.376.557.606 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 3.352.489.076 2.376.557.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 3.440.214.606 2.393.270.213Ters Repo Alacakları5 10.003 0Finansal Varlıklar10 872.925.529 819.112.102TOPLAM VARLIKLAR4.313.150.138 3.212.382.315YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 507.465 440.013TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)507.465 440.013TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.312.642.673 3.211.942.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19 3.211.942.302 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 884.707.151 342.107.431Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 288.784.049 3.222.421.109Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -72.790.829 -352.586.238TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19 4.312.642.673 3.211.942.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 147.155.072 88.250.387Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 379.083.555 198.284.144Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 362.808.895 59.493.033ESAS FAALİYET GELİRLERİ889.047.522 346.027.564Yönetim Ücretleri8 -3.290.588 -2.676.399Saklama Ücretleri8 -230.931 -233.920Denetim Ücretleri8 -15.510 -13.235Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.302 -522.015Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -791.040 -474.564ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.340.371 -3.920.133ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)884.707.151 342.107.431NET DÖNEM KARI (ZARARI)884.707.151 342.107.431DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 884.707.151 342.107.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024895BIST