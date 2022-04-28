***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:45
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.014.727 56.097.221
Net Dönem Karı (Zararı)
10.349.724 8.215.675
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.915.382 -8.464.030
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.780.325 -8.278.471
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.135.057 -185.559
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.800.019 48.058.259
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
836.535 -82.176
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-38.562 -121.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.002.046 48.261.939
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.234.361 47.809.904
Alınan Faiz
12 7.780.366 8.287.317
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.053.594 -74.174.739
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 28.260.364 137.630.026
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -53.313.958 -211.804.765
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.867 -18.077.518
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.867 -18.077.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 138.769 18.216.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 99.902 138.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 99.902 8.769
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 0 836.535
Ters Repo Alacakları
5,22 0 130.041
Finansal Varlıklar
19 51.217.810 65.084.799
TOPLAM VARLIKLAR
51.317.712 66.060.144
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 97.350 135.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.350 135.912
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 51.220.362 65.924.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
65.924.232 131.883.296
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.349.724 8.215.675
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 28.260.364 137.630.026
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -53.313.958 -211.804.765
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
51.220.362 65.924.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.780.366 8.287.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 490.800 1.663.971
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.135.057 185.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 69.340 37.959
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.475.563 10.174.806
Yönetim Ücretleri
8 -1.061.583 -1.866.224
Saklama Ücretleri
8 -9.009 -12.893
Denetim Ücretleri
8 -8.300 -7.735
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.505 -40.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -27.442 -31.628
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.125.839 -1.959.131
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.349.724 8.215.675
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.349.724 8.215.675
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 10.349.724 8.215.675
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024897
BIST