***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.014.727 56.097.221Net Dönem Karı (Zararı)10.349.724 8.215.675NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.915.382 -8.464.030Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.780.325 -8.278.471Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.135.057 -185.559İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER17.800.019 48.058.259Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler836.535 -82.176Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-38.562 -121.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.002.046 48.261.939FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR17.234.361 47.809.904Alınan Faiz12 7.780.366 8.287.317FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.053.594 -74.174.739Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 28.260.364 137.630.026Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -53.313.958 -211.804.765YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.867 -18.077.518Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.867 -18.077.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 138.769 18.216.287DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 99.902 138.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 99.902 8.769Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 0 836.535Ters Repo Alacakları5,22 0 130.041Finansal Varlıklar19 51.217.810 65.084.799TOPLAM VARLIKLAR51.317.712 66.060.144YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 97.350 135.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)97.350 135.912TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 51.220.362 65.924.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)65.924.232 131.883.296Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 10.349.724 8.215.675Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 28.260.364 137.630.026Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -53.313.958 -211.804.765TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)51.220.362 65.924.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.780.366 8.287.317Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 490.800 1.663.971Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.135.057 185.559Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 69.340 37.959ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.475.563 10.174.806Yönetim Ücretleri8 -1.061.583 -1.866.224Saklama Ücretleri8 -9.009 -12.893Denetim Ücretleri8 -8.300 -7.735Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -19.505 -40.651Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -27.442 -31.628ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.125.839 -1.959.131ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.349.724 8.215.675FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.349.724 8.215.675DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 10.349.724 8.215.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024897BIST