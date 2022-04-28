***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.064.609 -49.576.848
Net Dönem Karı (Zararı)
16.281.839 1.855.195
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.029.939 -1.968.088
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.172.889 -1.102.988
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.857.050 -865.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-120.326.155 -50.503.331
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
107.512 79.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-120.433.667 -50.583.047
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-117.074.255 -50.616.224
Alınan Faiz
11 11.009.646 1.039.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.832.758 54.909.204
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 918.399.194 222.218.549
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -799.566.436 -167.309.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.768.149 5.332.356
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.768.149 5.332.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.332.356 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.100.505 5.332.356
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 17.485.030 4.938.758
Ters Repo Alacakları
5 842.330 457.210
Finansal Varlıklar
9 173.738.863 51.448.147
TOPLAM VARLIKLAR
192.066.223 56.844.115
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 187.227 79.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
187.227 79.716
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
191.878.996 56.764.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 56.764.399 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.281.839 1.855.195
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
918.399.194 222.218.549
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-799.566.436 -167.309.345
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 191.878.996 56.764.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 11.009.646 1.039.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.939.535 246.119
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.857.050 865.100
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.806.231 2.150.595
Yönetim Ücretleri
8 -1.432.754 -265.107
Saklama Ücretleri
8 -29.947 -6.961
Denetim Ücretleri
8 -5.921 -7.080
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.968 -5.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -37.802 -10.672
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.524.392 -295.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.281.839 1.855.195
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.281.839 1.855.195
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 16.281.839 1.855.195
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024898
BIST