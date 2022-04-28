***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.064.609 -49.576.848Net Dönem Karı (Zararı)16.281.839 1.855.195NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.029.939 -1.968.088Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -11.172.889 -1.102.988Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.857.050 -865.100İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-120.326.155 -50.503.331Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler107.512 79.716İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-120.433.667 -50.583.047FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-117.074.255 -50.616.224Alınan Faiz11 11.009.646 1.039.376FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.832.758 54.909.204Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 918.399.194 222.218.549Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -799.566.436 -167.309.345YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.768.149 5.332.356Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.768.149 5.332.356DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.332.356 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.100.505 5.332.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 17.485.030 4.938.758Ters Repo Alacakları5 842.330 457.210Finansal Varlıklar9 173.738.863 51.448.147TOPLAM VARLIKLAR192.066.223 56.844.115YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 187.227 79.716TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)187.227 79.716TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)191.878.996 56.764.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 56.764.399 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)16.281.839 1.855.195Katılma Payı İhraç Tutarı (+)918.399.194 222.218.549Katılma Payı İade Tutarı (-)-799.566.436 -167.309.345TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 191.878.996 56.764.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 11.009.646 1.039.376Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.939.535 246.119Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.857.050 865.100ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.806.231 2.150.595Yönetim Ücretleri8 -1.432.754 -265.107Saklama Ücretleri8 -29.947 -6.961Denetim Ücretleri8 -5.921 -7.080Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -17.968 -5.580Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -37.802 -10.672ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.524.392 -295.400ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.281.839 1.855.195NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.281.839 1.855.195DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18 16.281.839 1.855.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024898BIST