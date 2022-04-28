***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.793.620 14.846.189
Net Dönem Karı (Zararı)
19.086.493 50.931.124
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.366.790 -10.685.463
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.645.864 -1.696.462
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.279.074 -8.989.001
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.157.212 -27.093.203
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.331.207 -2.331.946
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.912.225 -1.892.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-52.400.644 -22.868.764
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.437.509 13.152.458
Alınan Temettü
12 2.656.180 1.370.516
Alınan Faiz
12 987.709 323.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.130.641 -9.851.916
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 279.088.729 549.464.544
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -245.958.088 -559.316.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.337.021 4.994.273
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.337.021 4.994.273
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.080.527 2.086.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 13.417.548 7.080.527
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 8.420.803 5.583.075
Ters Repo Alacakları
5,22 5.001.958 1.500.690
Takas Alacakları
5 739 2.331.946
Finansal Varlıklar
19 111.840.603 60.719.033
TOPLAM VARLIKLAR
125.264.103 70.134.744
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.348.126 0
Diğer Borçlar
5 892.076 327.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.240.202 327.977
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 122.023.901 69.806.767
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 69.806.767 28.727.559
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 19.086.493 50.931.124
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 279.088.729 549.464.544
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -245.958.088 -559.316.460
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 122.023.901 69.806.767
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 987.709 323.215
Temettü Gelirleri
12 2.656.180 1.370.516
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 18.494.983 42.553.004
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.279.074 8.989.001
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.859.798 53.235.736
Yönetim Ücretleri
8 -1.575.119 -2.022.014
Saklama Ücretleri
8 -65.563 -177.386
Denetim Ücretleri
8 -8.181 -7.438
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.991 -15.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -112.451 -82.774
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.773.305 -2.304.612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.086.493 50.931.124
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.086.493 50.931.124
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 19.086.493 50.931.124
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024905
BIST