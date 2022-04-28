***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.793.620 14.846.189Net Dönem Karı (Zararı)19.086.493 50.931.124NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.366.790 -10.685.463Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.645.864 -1.696.462Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.279.074 -8.989.001İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-47.157.212 -27.093.203Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.331.207 -2.331.946Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.912.225 -1.892.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-52.400.644 -22.868.764FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-30.437.509 13.152.458Alınan Temettü12 2.656.180 1.370.516Alınan Faiz12 987.709 323.215FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.130.641 -9.851.916Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 279.088.729 549.464.544Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -245.958.088 -559.316.460YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.337.021 4.994.273Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.337.021 4.994.273DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.080.527 2.086.254DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 13.417.548 7.080.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 8.420.803 5.583.075Ters Repo Alacakları5,22 5.001.958 1.500.690Takas Alacakları5 739 2.331.946Finansal Varlıklar19 111.840.603 60.719.033TOPLAM VARLIKLAR125.264.103 70.134.744YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.348.126 0Diğer Borçlar5 892.076 327.977TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.240.202 327.977TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 122.023.901 69.806.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 69.806.767 28.727.559Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 19.086.493 50.931.124Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 279.088.729 549.464.544Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -245.958.088 -559.316.460TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 122.023.901 69.806.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 987.709 323.215Temettü Gelirleri12 2.656.180 1.370.516Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 18.494.983 42.553.004Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.279.074 8.989.001ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.859.798 53.235.736Yönetim Ücretleri8 -1.575.119 -2.022.014Saklama Ücretleri8 -65.563 -177.386Denetim Ücretleri8 -8.181 -7.438Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.991 -15.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -112.451 -82.774ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.773.305 -2.304.612ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.086.493 50.931.124NET DÖNEM KARI (ZARARI)19.086.493 50.931.124DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 19.086.493 50.931.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024905BIST