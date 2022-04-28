***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-80.187.324 -24.101.594Net Dönem Karı (Zararı)61.305.085 14.652.992NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-32.794.107 1.096.655Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -921.395 -193.698Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -31.872.712 1.290.353İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-109.008.306 -40.044.232Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.928.948 998.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-110.937.254 -41.042.679FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-80.497.328 -24.294.585Alınan Faiz12 310.004 192.991FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI126.130.600 25.104.563Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 312.531.527 278.028.448Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -186.400.927 -252.923.885YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.943.276 1.002.969Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.943.276 1.002.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.354.018 351.049DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 47.297.294 1.354.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 30.297.411 4.018Ters Repo Alacakları5 17.611.895 1.350.621Finansal Varlıklar19 205.284.739 62.474.773TOPLAM VARLIKLAR253.194.045 63.829.412YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.130.179 1.201.231TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.130.179 1.201.231TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 250.063.866 62.628.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)62.628.181 22.870.626Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 61.305.085 14.652.992Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 312.531.527 278.028.448Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -186.400.927 -252.923.885TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)250.063.866 62.628.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 310.004 192.991Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 30.356.272 16.987.473Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 31.872.712 -1.290.353ESAS FAALİYET GELİRLERİ62.538.988 15.890.111Yönetim Ücretleri8 -953.886 -621.316Saklama Ücretleri8 -8.074 -7.209Denetim Ücretleri8 -8.806 -4.777Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.847 -1.036Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -255.290 -602.781ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.233.903 -1.237.119ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.305.085 14.652.992FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)61.305.085 14.652.992DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 61.305.085 14.652.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024906BIST