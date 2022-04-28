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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 17:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.187.324 -24.101.594
Net Dönem Karı (Zararı)
61.305.085 14.652.992
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-32.794.107 1.096.655
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -921.395 -193.698
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -31.872.712 1.290.353
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-109.008.306 -40.044.232
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.928.948 998.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-110.937.254 -41.042.679
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-80.497.328 -24.294.585
Alınan Faiz
12 310.004 192.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.130.600 25.104.563
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 312.531.527 278.028.448
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -186.400.927 -252.923.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.943.276 1.002.969
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.943.276 1.002.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.354.018 351.049
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 47.297.294 1.354.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 30.297.411 4.018
Ters Repo Alacakları
5 17.611.895 1.350.621
Finansal Varlıklar
19 205.284.739 62.474.773
TOPLAM VARLIKLAR
253.194.045 63.829.412
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.130.179 1.201.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.130.179 1.201.231
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 250.063.866 62.628.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
62.628.181 22.870.626
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 61.305.085 14.652.992
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 312.531.527 278.028.448
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -186.400.927 -252.923.885
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
250.063.866 62.628.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 310.004 192.991
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 30.356.272 16.987.473
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 31.872.712 -1.290.353
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.538.988 15.890.111
Yönetim Ücretleri
8 -953.886 -621.316
Saklama Ücretleri
8 -8.074 -7.209
Denetim Ücretleri
8 -8.806 -4.777
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.847 -1.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -255.290 -602.781
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.233.903 -1.237.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.305.085 14.652.992
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
61.305.085 14.652.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 61.305.085 14.652.992



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024906


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Yarım 2.928 3.003 51,23  
Çeyrek 1.468 1.502 25,62  
Gümüş.Ons 22,74 22,78 -0,39  
Gümüş Gr. 10,85 10,86 -0,15  
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