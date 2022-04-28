***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2022 17:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.337.709 150.912.647
Net Dönem Karı (Zararı)
17.325.975 21.851.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.740.170 -22.801.072
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -14.692.232 -27.479.361
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.047.938 4.678.289
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.599.833 124.198.480
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 18.600
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
63.649 -133.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-39.663.482 124.313.808
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.014.028 123.249.053
Alınan Faiz
12 14.676.319 27.663.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.876.659 -172.257.759
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 265.411.334 821.906.349
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -224.534.675 -994.164.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.538.950 -21.345.112
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.538.950 -21.345.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 16.918 21.362.030
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 17.555.868 16.918
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 14.511.219 546
Ters Repo Alacakları
5 3.061.198 17.008
Finansal Varlıklar
19 132.123.936 91.412.516
TOPLAM VARLIKLAR
149.696.353 91.430.070
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 208.292 144.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
208.292 144.643
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 149.488.061 91.285.427
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
91.285.427 241.691.541
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 17.325.975 21.851.645
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 265.411.334 821.906.349
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -224.534.675 -994.164.108
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
149.488.061 91.285.427
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 14.676.319 27.663.594
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.177.020 3.253.259
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.047.938 -4.678.289
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.901.277 26.238.564
Yönetim Ücretleri
8 -1.466.366 -4.209.238
Saklama Ücretleri
8 -31.148 -71.950
Denetim Ücretleri
8 -8.942 -7.984
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.627 -39.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -57.219 -58.685
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.575.302 -4.386.919
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.325.975 21.851.645
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.325.975 21.851.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 17.325.975 21.851.645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024907
BIST