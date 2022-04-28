***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.337.709 150.912.647Net Dönem Karı (Zararı)17.325.975 21.851.645NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.740.170 -22.801.072Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -14.692.232 -27.479.361Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.047.938 4.678.289İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-39.599.833 124.198.480Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 18.600Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler63.649 -133.928İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-39.663.482 124.313.808FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.014.028 123.249.053Alınan Faiz12 14.676.319 27.663.594FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.876.659 -172.257.759Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 265.411.334 821.906.349Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -224.534.675 -994.164.108YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.538.950 -21.345.112Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.538.950 -21.345.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 16.918 21.362.030DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 17.555.868 16.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 14.511.219 546Ters Repo Alacakları5 3.061.198 17.008Finansal Varlıklar19 132.123.936 91.412.516TOPLAM VARLIKLAR149.696.353 91.430.070YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 208.292 144.643TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)208.292 144.643TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 149.488.061 91.285.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)91.285.427 241.691.541Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 17.325.975 21.851.645Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 265.411.334 821.906.349Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -224.534.675 -994.164.108TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)149.488.061 91.285.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 14.676.319 27.663.594Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.177.020 3.253.259Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.047.938 -4.678.289ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.901.277 26.238.564Yönetim Ücretleri8 -1.466.366 -4.209.238Saklama Ücretleri8 -31.148 -71.950Denetim Ücretleri8 -8.942 -7.984Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.627 -39.062Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -57.219 -58.685ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.575.302 -4.386.919ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.325.975 21.851.645FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.325.975 21.851.645DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 17.325.975 21.851.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024907BIST