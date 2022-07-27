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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.07.2022 17:30
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-338 -395.531.178
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.353.143 257.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-74.037 701.747
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -44.230
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-74.037 745.977
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.426.842 -396.535.072
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.072 214.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.382.770 -396.750.053
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-338 -395.575.408
Alınan Faiz
0 44.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 395.532.870
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 0 395.532.870
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-338 1.692
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-338 1.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.027 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
689 1.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 689 1.027
Finansal Varlıklar
9,10 433.767.342 440.864.853
Diğer Varlıklar
20 59.885.104 59.096.326
TOPLAM VARLIKLAR
493.653.135 499.962.206
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 297.925 253.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
297.925 253.853
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
493.355.210 499.708.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11,19 499.708.353 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 -6.353.143 104.175.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 0 395.532.870
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11,19 493.355.210 499.708.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 0 44.230
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 540.561 7.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -74.037 745.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.973.419 100.969
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.439.943 898.868
Yönetim Ücretleri
4,8 -1.483.294 -590.293
Saklama Ücretleri
8 -3.471 -1.345
Denetim Ücretleri
8 -16.000 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.290.321 -49.313
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.793.086 -640.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.353.143 257.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.353.143 257.917
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.353.143 257.917



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048256


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Tam 6.726 6.808 17,00  
Yarım 3.277 3.328 8,00  
Çeyrek 1.644 1.664 5,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,81 0,71  
Gümüş Gr. 11,38 11,41 0,42  
B. Petrol 103 103 0,97  
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