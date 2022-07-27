***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-338 -395.531.178Net Dönem Karı (Zararı)-6.353.143 257.917NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-74.037 701.747Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -44.230Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-74.037 745.977İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER6.426.842 -396.535.072Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler44.072 214.981İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.382.770 -396.750.053FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-338 -395.575.408Alınan Faiz0 44.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 395.532.870Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 0 395.532.870Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-338 1.692Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-338 1.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.027 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ689 1.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 689 1.027Finansal Varlıklar9,10 433.767.342 440.864.853Diğer Varlıklar20 59.885.104 59.096.326TOPLAM VARLIKLAR493.653.135 499.962.206YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 297.925 253.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)297.925 253.853TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)493.355.210 499.708.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11,19 499.708.353 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 -6.353.143 104.175.483Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 0 395.532.870Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11,19 493.355.210 499.708.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 0 44.230Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 540.561 7.692Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -74.037 745.977Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.973.419 100.969ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.439.943 898.868Yönetim Ücretleri4,8 -1.483.294 -590.293Saklama Ücretleri8 -3.471 -1.345Denetim Ücretleri8 -16.000 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -10.290.321 -49.313ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.793.086 -640.951ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.353.143 257.917NET DÖNEM KARI (ZARARI)-6.353.143 257.917DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-6.353.143 257.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048256BIST