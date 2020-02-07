***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
07.02.2020 14:40
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
Fon İçtüzüğü
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
- Fon Kuruluşu 31/01/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817593
BIST
15:35122.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -281,94
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
15:355,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
15:356,5635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
15:35301,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 301,57
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.448.456
|% 19,97
|
|ARENA
|12,85
|35.169.139
|% 16,71
|
|AYCES
|11,59
|6.016.264
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,73
|36.285.908
|% 14,86
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|71.975.550
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,04
|1.189.532
|% -9,25
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|GYHOL
|28,52
|14.194.892
|% -6,06
|
|THYAO
|14,63
|656.950.239
|% -0,75
|
|GUSGR
|2,88
|361.006.364
|% 8,68
|
|KRDMD
|2,96
|347.135.803
|% 0,68
|
|YKBNK
|3,13
|254.366.394
|% -0,63
|
|VESTL
|16,28
|241.644.447
|% 0,06
|
|IHLGM
|1,24
|219.299.287
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,88
|361.006.364
|% 8,68
|
|KRDMD
|2,96
|347.135.803
|% 0,68
|
|ODAS
|2,27
|222.258.876
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,13
|254.366.394
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7215
|7,7603
|% 0,06
|
|Frank
|6,1080
|6,1448
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,47
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,17
|
|Cumhuriyet
|1.999
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.039
|4,40
|
|Yarım
|962
|987
|2,14
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,64
|54,64
|-0,29
|