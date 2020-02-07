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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük

07.02.2020 14:40
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük (BYF)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Açıklamalar

Fon İçtüzüğü
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
- Fon Kuruluşu 31/01/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817594


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ARENA 13,15 43.078.293 % 19,44  
LINK 34,64 30.857.380 % 17,34  
AYCES 11,59 6.017.434 % 14,98  
BUCIM 7,73 42.103.484 % 14,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7257 7,7645 % 0,12  
Frank 6,1097 6,1465 % -0,13  
Riyal 1,5919 1,5998 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.569 1.569 2,51  
Altın Gr. 301 301 -0,64  
Cumhuriyet 1.997 2.027 4,00  
Tam 1.985 2.035 -0,41  
Yarım 960 984 -0,19  
Çeyrek 481 492 -0,10  
Gümüş.Ons 17,73 17,78 -0,06  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,02  
B. Petrol 54,40 54,40 -0,53  
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