***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
25.06.2020 12:03
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
7.5.m Endeks değişikliklerinin portföy komposizyonuna yansıtılma süresinin belirlenmesi 25/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852801
BIST
16:23114.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -254,24
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:236,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:237,6900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:23388,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 388,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.985.446
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.081.555
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.880.746
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.015.303
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|77.193.008
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,34
|1.000.863.709
|% -7,66
|
|GARAN
|8,22
|857.414.120
|% 0,37
|
|HALKB
|6,34
|777.158.023
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,05
|722.704.375
|% -2,87
|
|ODAS
|2,31
|713.413.162
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,50
|610.302.930
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,94
|331.728.965
|% 5,62
|
|ODAS
|2,31
|713.413.162
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,89
|507.251.384
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,05
|722.704.375
|% -2,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4876
|8,5302
|% 0,03
|
|Frank
|7,1924
|7,2357
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,08
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.542
|5,40
|
|Tam
|2.595
|2.608
|7,50
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|3,60
|
|Çeyrek
|630
|639
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|40,21
|40,21
|-0,10
|