***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )Türkçeİç Tüzük (BYF)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiFon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin KronolojiAçıklamalarOnaylı İçtüzükİç TüzükMadde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi1 Onaylı İçtüzük Yayımı 20/07/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860506BIST