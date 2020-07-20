***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
20.07.2020 15:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
Onaylı İçtüzük
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
1 Onaylı İçtüzük Yayımı 20/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860507
BIST
17:14119.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 808,05
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
17:146,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
17:147,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:14400,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,19
|Açılış
|: 400,31
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.630.210
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.897.428
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.522.579
|% -9,87
|
|DITAS
|30,20
|4.506.454
|% -7,59
|
|ASUZU
|16,42
|151.969.296
|% -7,49
|
|AYEN
|5,62
|16.272.403
|% -6,33
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.081.293.146
|% 1,31
|
|SISE
|6,43
|985.720.185
|% 3,71
|
|GUSGR
|5,46
|878.302.094
|% 9,86
|
|ASELS
|33,04
|709.343.752
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,81
|692.890.965
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.081.293.146
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|692.890.965
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,46
|878.302.094
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.733.695
|% 9,61
|
|SISE
|6,43
|985.720.185
|% 3,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6347
|8,6780
|% 0,51
|
|Frank
|7,2689
|7,3127
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|6,20
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,97
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.677
|2.690
|22,80
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,20
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,79
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,34
|4,34
|0,08
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,55
|