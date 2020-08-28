***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
28.08.2020 10:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
7.5.n Endeks Kullanım Ücreti'nin Tahsil Edilmesi 28/08/2020
11.7. Fon Varlığından Yapılabilecek Harcamalar 28/08/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871538
BIST
13:201.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:207,3290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0281
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3227
13:208,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:20460,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,31
|Açılış
|: 460,20
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:20
|RALYH
|6,49
|19.893.558
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.191.722
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|21.441.885
|% 9,98
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|IZMDC
|26,06
|19.101.527
|% 9,96
|
|QNBFL
|126,40
|1.361.230
|% -6,99
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|PETKM
|4,08
|598.877.965
|% -0,24
|
|KRDMD
|3,05
|597.299.556
|% 3,74
|
|TSPOR
|5,20
|478.115.958
|% 7,00
|
|ZOREN
|2,86
|455.028.079
|% 6,32
|
|GARAN
|6,97
|399.628.447
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,05
|597.299.556
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,86
|455.028.079
|% 6,32
|
|PETKM
|4,08
|598.877.965
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,20
|478.115.958
|% 7,00
|
|AKENR
|1,97
|181.913.411
|% 1,03
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3249
|7,3290
|% -0,38
|
|Euro
|8,7125
|8,7205
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7075
|9,7561
|% 0,38
|
|Frank
|8,0775
|8,1262
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9488
|1,9586
|% -0,24
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|22,41
|
|Altın Gr.
|460
|461
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,50
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,10
|
|B. Petrol
|45,44
|45,44
|-0,16
|