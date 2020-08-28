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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük

28.08.2020 10:36
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük (BYF)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Açıklamalar

Güncel İçtüzük
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
7.5.n Endeks Kullanım Ücreti'nin Tahsil Edilmesi 28/08/2020
11.7. Fon Varlığından Yapılabilecek Harcamalar 28/08/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871538


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 6,49 19.893.558 % 10,00  
METUR 2,75 4.191.722 % 10,00  
KENT 493,70 21.441.885 % 9,98  
ISGSY 8,83 12.910.252 % 9,96  
IZMDC 26,06 19.101.527 % 9,96  
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Dolar 7,3249 7,3290 % -0,38  
Euro 8,7125 8,7205 % 0,22  
Sterlin 9,7075 9,7561 % 0,38  
Frank 8,0775 8,1262 % 0,33  
Riyal 1,9488 1,9586 % -0,24  
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13:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.952 22,41  
Altın Gr. 460 461 4,64  
Cumhuriyet 3.065 3.112 39,00  
Tam 3.046 3.123 29,91  
Yarım 1.472 1.511 14,47  
Çeyrek 738 755 7,24  
Gümüş.Ons 27,45 27,50 0,45  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,10  
B. Petrol 45,44 45,44 -0,16  
Seans Raporu 13:20
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